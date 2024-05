Morre Ian Gelder, ator de Game of Thrones, aos 74 anos

Marido de Ian Gelder, que atuou em Game of Thrones, anuncia a morte do ator e desabafa sobre o motivo do falecimento: ‘Tão rápido'

O ator Ian Gelder, que interpretou o personagem Kevan Lannister na série Game of Thrones, faleceu aos 74 anos de idade. A morte dele foi anunciada por seu marido, Ben Daniels, por meio de um post nas redes sociais.

O artista faleceu em decorrência das complicações de um câncer de vias biliares, que foi descoberto cinco meses antes.

“É com enorme tristeza e como coração partido em um milhão de pedaços que faço este post para anunciar o falecimento do meu querido marido e companheiro de vida Ian Gelder. Ian foi diagnosticado com câncer de vias biliares em dezembro e ontem ele faleceu às 13h07. Parei todo meu trabalho para cuidar dele, mas nenhum de nós tinha ideia de que tudo seria tão rápido”, desabafou.

E completou: “Sinceramente, não sei o que farei sem ele ao meu lado. Ele lidou com sua terrível doença com tanta coragem, sem autopiedade. Nunca. Ele foi notário e fará muita falta”.

Ian Gelder deixou alguns trabalhos já gravados, como sua atuação na próxima temporada de ‘Entrevista com Vampiro’ e na segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, do Prime Video.

Astro de Titanic e Senhor dos Anéis faleceu há poucos dias

O ator britânico Bernard Hill, que atuou em filmes como Titanic e O Senhor dos Anéis, faleceu aos 79 anos de idade. A morte dele aconteceu na manha do último domingo, 5, informou o agente dele, Lou Coulson, à BBC.

Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Em sua carreira, Bernard Hill trabalhou na TV e no cinema em várias produções. Ele atuou na minissérie Boys From the Blackstuff, de 1983, que ganhou um BAFTA de melhor série dramática.

Além disso, ele esteve em True Crime, de 199, Sonho de uma noite de verão, de 1999, Valquíria, de 2008, Escorpião Rei, de 2002, Titanic, de 1997, O Senhor dos Anéis, de 2002, na série Wolf Hall, de 2015, e na série The Responder, de 2024.