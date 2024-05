Lucio Mauro Filho faz participação em nova série do Globoplay: "Espelho do Brasil"

Lucio Mauro Filho, do 'Caldeirão com Mion', fará uma participação em nova série do Globoplay e refletiu sobre impacto da produção para o Brasil

No dia 13 de junho, a série 'O Jogo que Mudou a História' chegará ao Globoplay! A produção original do streaming contará com a participação de Lucio Mauro Filho e terá uma trama inspirada em facções reais. Em entrevista à imprensa, o ator refletiu sobre seu personagem e a importância da produção.

“É uma história tipicamente brasileira, muito carioca. Se passa no Rio de Janeiro e conta a história dessas facções, que tomaram uma importância e um tamanho inacreditável dentro do sistema social em todo o país. Eu considero história do Brasil, é uma história que tem que ser contada”, disse ele.

Lucio Mauro Filho dará vida ao personagem Bruno, um produtor musical que faz parceria com o famoso Gilsinho (Jonathan Azevedo) - líder do tráfico no Morro da Promessa - com o objetivo de divulgar novos artistas da comunidade. Após Gilsinho comprar a gravadora onde Bruno trabalha, na intenção de dar oportunidade aos músicos da favela e encontrar um caminho para o dinheiro de seus negócios, a amizade de ambos se inicia.

“Meu personagem é aquele cara da zona sul carioca que tem acesso à cultura. De repente, tem essa proposta que une o útil ao agradável para ele, já que é um consumidor voraz de entorpecentes. É um combo perfeito para ele", revelou o ator."Sinto que, ao mesmo tempo em que o Bruno tem medo daquele mundo marginal, admira o Gilsinho por suas ideias geniais”, prosseguiu.

"A série é um espelho do Brasil, é educativa e elucidativa. Para avançarmos enquanto sociedade, temos que saber enxergar a nossa sociedade e nossa história”, finalizou o ator, trazendo uma reflexão.

‘O Jogo que Mudou a História’ mistura ação, realidade e diversidade, prometendo ao público um mergulho intenso ao voltar nos anos 1970 e 1980 para retratar a gênese da organização das facções do Rio e como uma partida de futebol levou a uma guerra que durou 25 anos.

A produção, que conta com nomes como Babu Santana, Rômulo Braga e Bukassa Kabengele, é uma nova parceria do Globoplay com a AfroReggae Audiovisual, responsável pelas séries de sucesso ‘Arcanjo Renegado’, ‘A Divisão’ e ‘Betinho: No Fio da Navalha’.

