Lucio Mauro Filho comove ao lamentar a morte da mãe: ‘Merecido descanso’

Lucio Mauro Filho se despede da mãe com homenagem comovente nas redes sociais e textão sobre ela

O ator e humorista Lucio Mauro Filho, que faz parte da equipe do Caldeirão com Mion, se despediu de sua mãe, Ray Luiza Araujo Barbalho. Ela faleceu no dia 16 de fevereiro, mas o filho só revelou a partida dela na noite de sexta-feira, 23, por meio de um post nas redes sociais.

Ele relembrou uma foto dos dois juntos e fez uma homenagem ao falar sobre a partida da mãe e a presença dela em sua vida. "Na última sexta-feira minha amada mãe partiu para um merecido descanso. Só posso agradecer à Deus, por ter vindo lhe buscar prontamente, lhe poupando da extensão do sofrimento. A passagem de Dona Lú por esse plano, foi um verdadeiro Carnaval! Um coração gigante como uma quadra, daquelas que cabe uma comunidade inteira. Essa comunidade fez de sua despedida uma grande celebração de afeto e acolhimento, que nós jamais esqueceremos. Dona Lú foi uma campeã!", disse ele.

E completou: "Imbatível no quesito protejer, no cuidar. Cuidou dos filhos, dos netos, dos filhos que não eram dela, cuidou dos amigos da família toda e claro, do seu companheiro, o velho Lúcio, até o fim, com muita valentia. Mas doeu. Doeu muito acompanhar a apoteose de seu grande amor. Os Carnavais foram perdendo o encanto. Para nós que por aqui ficamos, vai ser difícil sair dessa longa quarta-feira de cinzas. Pra vencer a tristeza, só celebrando a alegria que ela representava. Me ensinou a ser humano. A cantar, tocar violão, me colocou no Teatro Tablado para aprender minha profissão, são tantas coisas que só posso dizer que tudo que sou devo a ela. Dona Lú acolhia à todos, com preferência para os amigos mais loucos de seus filhos. Sempre os protegeu, nunca os julgou e não por acaso, muitos deles fizeram questão de se despedir e poder devolver um pouco desse acolhimento pros que ficam: Sua filha Luly companheira até o último minuto de sua existência. Eu, seu grande amigo e confidente. Nossa caçula Laninha, seu xodó, seu braço direito. Seus amados netos Bento e Luiza, que promoveram uma revolução de amor em sua vida e a pequena Liz, surpresa que veio trazer felicidade quando os tempos já eram de tristeza. Meus irmãos Alexandre e Gil, a quem sempre tratou como filhos, meus sobrinhos Pedro e Joana, que também considerava como seus netos".

"Essa lição nos guia, serve de exemplo pra família que criei. Sempre será inspiração pra Cicí, uma de suas maiores aprendizes, sua nora, parceira de todas as horas. Obrigado por tudo Dona Lú. A gente vai sentir a sua luz, sempre! Perdão pelos momentos que não estivemos à altura do que você merecia. Bom descanso mãe. A gente te ama e sempre amará! Viva Dona Lú!!", finalizou.

Lucio Mauro Filho faz rara aparição com a esposa

O ator e humorista Lucio Mauro Filho fez uma rara aparição em público ao lado da esposa, Cíntia Oliveira. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro ao desembarcarem de uma viagem.

Discretos com a vida pessoal, eles foram vistos com suas bagagens enquanto conversavam nos corredores. Vale lembra que eles estão casados há 25 anos e são pais de três filhos: Bento, de 19 anos, Luiza, de 17 anos, e Liz, de 4 anos.

Cíntia Oliveira é empresária, agente e consultora de uma agência de publicidade. Ela também tem uma produtora com o marido.

Fotos: Bento / AgNews