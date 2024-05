Alice Camargo brilha em musical com Larissa Manoela: "Experiência incrível"

Após a novela 'Fuzuê', a atriz mirim Alice Camargo, de 11 anos, interpreta a personagem Brigitta no musical "A Noviça Rebelde"

Após participar da novela 'Fuzuê, da Globo, Alice Camargo, de 11 anos, está atuando no musical 'A Noviça Rebelde', no papel da personagem Brigitta, uma das filhas da família Von Trapp. O clássico dos palcos conta a história da jovem noviça Maria, que se torna governanta dos sete filhos do rigoroso Capitão Von Trapp, durante os turbulentos anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial.

A atriz mirim representa a irmã do meio, conhecida por sua língua afiada e perspicácia diante das situações vividas pela família. No musical, ela atua ao lado de grandes como Larissa Manoela, que interpreta Liesl, a irmã mais velha.

Feliz com o papel, Alice falou sobre sua participação no espetáculo. "Interpretar a Brigitta em 'A Noviça Rebelde' tem sido uma experiência incrível! Eu amo estar no palco, compartilhando essa história maravilhosa com o público. Ver as pessoas se emocionando e se divertindo ao mesmo tempo, é a melhor sensação do mundo. Estou aprendendo tanto com cada apresentação e sou muito grata por fazer parte desse espetáculo tão especial", afirmou.

Além de sua atuação no teatro, Alice Camargo possui uma carreira consolidada na televisão e na publicidade. Ela participou de diversas produções, incluindo a série "Onde Está Meu Coração", "Um Lugar ao Sol" e "Cara e Coragem". Seu talento também se destacou em "Fuzuê".

Confira:

Alice Camargo em musical - Foto: Daniel Ebendinger

Larissa Manoela mostra bastidores de sua nova peça

Nos palcos com "A Noviça Rebelde", Larissa Manoela surgiu no Instagram e compartilhou com os fãs um pouco dos bastidores da peça. O espetáculo está em cartaz no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. Depois, a produção de Charles Möeller e Claudio Botelho seguirá para São Paulo.

Na postagem, a atriz aparece em cena como sua personagem, Liesl. Ela ainda brincou com às vezes em que riu em cena na hora errada. Em um momento em que faz 'cara de má', ela lembrou da sua icônica personagem de Carrossel, Maria Joaquina: "Maria Joaquina, o retorno?", escreveu. Confira!