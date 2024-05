Wanessa Camargo revela saudade do BBB 24 e confessa: 'Tem uma parte legal'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Wanessa Camargo relembrou passagem pelo BBB 24 e listou os momentos positivos que ela guarda na memória

Passados dois meses de sua passagem pelo BBB 24, Wanessa Camargo confessa que tem ficado um pouco com "abstinência" da adrenalina do reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora comentou sobre ter vivenciado experiências inéditas e marcantes durante o confinamento.

Segundo a filha de Zezé di Camargo, uma de suas maiores saudades vem justamente da convivência com os colegas de confinamento, os quais ela confirma que começou a lidar com grandes irmãos. "Eu acho que a saudade que eu tenho acaba sendo daquela convivência com as pessoas que a gente se afeiçoou", diz.

"É estranho não ter aquelas pessoas que você acaba criando muito carinho, que viram quase irmãos. Então, passam dois dias e eu começo a ligar para alguns: 'Ei, como é que vocês estão? Saudade'", confessa a artista, que recentemente assumiu que reatou o namoro com Dado Dolabella.

Mas apesar de ter protagonizado algumas polêmicas durante o confinamento, Wanessa garante que guarda boas memórias do programa. "Eu acho que tem uma parte muito legal, que é a emoção das provas. A gente fica com um pouco de abstinência daquela emoção de, 'vamos tentar ganhar um anjo', 'vamos tentar ganhar um líder'. Então, é bem divertido isso", afirma.

Outro detalhe que a artista chama atenção, é para as festas, que acabam sendo um momento de alívio diante de toda a pressão do jogo. "As festas são fenomenais, sempre. É um privilégio você estar lá e de repente tem o Zeca Pagodinho cantando no seu quintal. É muito legal. Eu sou muito grata", finaliza.

CARREIRA EM NOVO MOMENTO

Em recente entrevista à Revista CARAS, Wanessa Camargo falou do seu retorno aos palcos, que aconteceu no dia último dia 10 de maio. Animada, a cantora revelou quais são os próximos planos da carreira. "A arte nos deixa chegar mais pertinho do céu. Uma mesma frase dita numa música ou falada parece que é absorvida mais rápido por meio da canção. Eu me completo ao trabalhar com a emoção das pessoas. Isso me dá propósito de vida. Eu amo o palco!", ressalta.

"Estou reorganizando a casa. Reorganizei a família, a equipe, estamos com muita gente nova. É assim que trabalho. Passo alguns dias me ouvindo, pensando em sonoridade, em temática. Vou buscando as pessoas ideais para esse trabalho. Já tenho algumas ideias, pistas do que quero trazer. Mas é um processo que vou viver para organizar as ideias. Não vai demorar muito. Sou uma pessoa que fica preocupada com cada detalhe. Gosto de liderar as coisas todas. Vem muita coisa boa pela frente! O mais importante de tudo é voltar aos palcos. Nós tivemos um aumento gigantesco da procura dos shows", finaliza.