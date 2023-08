Cheia de estilo, filha de Sabrina Sato rouba a cena em aeroporto

Ela cresceu! Filha de Sabrina Sato, Zoe, esbanja estilo mesmo emburrada e cansada após viagem de férias

A apresentadora Sarina Sato e a filha, Zoe, de 4 anos, voltaram de viagem nesta terça-feira, 08, após curtirem alguns dias de férias nos EUA. No aeroporto, a dupla foi flagrada e o estilo dela não passou despercebido.

Como de costume, a mamãe da pequena surpreendeu com seu look e apostou em peças confortáveis para retornar ao Brasil. Calça jeans larga, tênis e um blazer grande foram os escolhidos pela global, que passou uma temporada na Itália para gravar seu novo quadro para o Fantástico.

A filha dela com o Duda Nagle, ator com quem terminou o relacionamento este ano, também deu um show de estilo. Cansada da viagem, Zoe apareceu desanimada, mas esbanjando sua fofura do mesmo jeito.

De boné para trás e um look colorido, ela encantou ao passar pelo local sentada em uma mala puxada pela mãe. Sabrina ainda parou para atender fãs e tirou fotos com eles. Ela também sorriu para o paparazzo ao ver a câmera. Dona Kika, mãe da apresentadora, estava junto e posou para os cliques.

Antes da viagem internacional com Sabrina Sato, Zoe curtiu alguns dias na casa do pai enquanto a mãe estava trabalhando em seu novo quadro para o Fantástico.

Leia também:Sabrina Sato encanta seguidores ao se divertir com a filha Zoe em viagem

Veja as fotos:

Fotos: Araujo/Agnews

Sabrina Sato faz desabafo sobre vida de solteira e dispara

A apresentadora Sabrina Sato está aproveitando a vida de solteira após o término de seu casamento com o ator Duda Nagle.Eles terminaram em março deste ano, e conforme a afirmação da famosa, em uma conversa descontraída com Dani Calabresa , ela já está pronta para se relacionar novamente.

Em brincadeira durante um vídeo publicado no TikTok, a mãe de Zoe pediu que Dani a ensinasse alguns truques, por exemplo."Como você bate cabelo?Vamos fazer esses truques assim. Agora que eu tô solteira eu preciso aprender uns truques assim", brincou a artista.

Há um tempo atrás, Duda Nagle foi criticado pelos internautas após falar de suas diferenças em relação Sabrina Sato."Quais são os valores que a Sabrina não tem amor? Sabrina é uma mulher incrível e intensa que não é para qualquer homem. Não sei o que houve, mas muito pejorativo usar essa palavra", criticou um. "Valores diferentes? Acho que você não conheceu ela pra estar falando isso. Péssimas palavras", disse outro.