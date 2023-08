Sabrina Sato encanta seguidores ao se divertir com a filha Zoe em viagem

A apresentadora Sabrina Sato surgiu ao lado de sua filha Zoe em fotos de viagem aos Estados Unidos

Nesta segunda-feira, 7, Sabrina Sato encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram em uma série de fotos ao lado de sua filha Zoe em um parque de diversões. A apresentadora apareceu curtindo o último dia de férias com a herdeira.

Em Orlando, Flórida, Sabrina e Zoe posaram em frente a um lago durante o pôr-do-sol. A comandante do programa “Desapegue Se Puder” do canal GNT, ainda filmou a filha andando e posando para os cliques. Sabrina ainda posou para uma selfie com sua irmã Karina.

“Dos stories para o feed (só um pouquinho do último domingo de férias)”, escreveu a ex-participante do programa “Saia Justa” na legenda da publicação contendo10 imagens entre fotos e vídeos.

Enquanto Zoe encantou ao surgiu com um vestido azul com estampa colorida, Sabrina esbanjou beleza com um macacão verde justo que rendeu elogios dos seguidores. A estrela ainda calçava tênis branco e uma bolsa preta em formato de coração.

Os seguidores de Sabrina adoraram as fotos e rasgaram elogios para a apresentadora e a menina fruto do relacionamento dela com Duda Nagle. “Essa menininha é maravilhosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora ainda comentou: “Como são lindas”. E uma página de fãs de Sabrina também elogiou: “Minhas bonecas”.

“A Zoe está linda, uma mocinha”, escreveu uma seguidora. Outra fã elogiou: “Lindas”. “Não sei qual das duas é mais linda”, ainda declarou uma admiradora. E uma fã ainda comentou: “Uma figura essa moleca. Lindas”.

Este não é o primeiro álbum de fotos da viagem de Sabrina e Zoe para os Estados Unidos. Na semana passada, a apresentadora compartilhou fotos com a filha, desta vez em Nova York. Zoe roubou os holofotes com sua fofura.

A herdeira também surgiu sorridente ao lado da vovó, Kika Sato Rahal, em um passeio ao ar livre pelo Central Park. Zoe também encantou ao surgir dando um beijo na mãe.