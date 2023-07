De conchinha, Duda Nagle aproveita descanso merecido com filha

De férias, o ator Duda Nagle está aproveitando seu tempo de descanso com a filha Zoe, fruto de seu relacionamento com Sabrina Sato

Nesta noite de terça-feira, 18, o ator Duda Nagle mostrou que sabe aproveitar uma boa tarde de descanso. Em suas redes sociais, ele compartilhou um lindo momento entre pai e filha com Zoe, fruto de seu relacionamento com Sabrina Sato.

De férias, Duda está aproveitando ao máximo os dias com sua filha. E teve direito até a sonequinha da tarde. O ator compartilhou uma foto dos dois grudadinhos no sofá de casa, aproveitando para descansar à tarde de conchinha.

"Férias cansa, né?! Não tem coisa melhor", escreveu o artista na legenda. Zoe, de 4 anos, roubou o coração dos seguidores com seu carisma. A pequena apareceu com um lindo sorriso no rosto e pijama super fofo, perfeito para a ocasião.

E não faltaram elogios para esse momento de paizão! "Não tem cansaço que resista a um cochilo de conchinha!", escreveu seguidor nos comentários. "O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço", disse fã. "Que maravilha! E a fofinha grudada é mais lindo!", enalteceu admiradora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Sabrina Sato dá show de elegância ao posar em Roma

Conhecida por apostar em looks coloridos e extravagantes, a apresentadora Sabrina Sato elegeu um vestido discreto para passear pelas ruas de Roma, na Itália. Mesmo assim, ela roubou a cena com sua beleza e elegância durante as gravações de seu novo quadro para o Fantástico, na Globo.

Com um vestido preto chiquérrimo, óculos escuros, bolsa preta de luxo e salto alto nude, Sabrina provou que não consegue passar despercebida e deu um show de elegância com a combinação mais sóbria. “Tô aqui toda arrumadinha em Roma gravando feliz para o Show da vida”, escreveu na legenda, animada com o novo projeto.

Após brilhar no GNT com o programa Desapegue Se For Capaz, a apresentadora conquistou seu próprio quadro no Fantástico. Nele, ela irá mostrar todos os detalhes da Itália com bom humor e contará várias curiosidades sobre o país.