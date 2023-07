Sabrina Sato dá show de elegância ao posar em Roma: “Chique demais”

Apresentadora Sabrina Sato esbanja beleza e elegância ao posar com vestido preto durante gravações do ‘Fantástico’ em Roma

A apresentadora Sabrina Sato é conhecida por apostar em looks coloridos e extravagantes. Mas nesta sexta-feira, 14, a japa elegeu um vestido mais discreto e, mesmo assim, roubou a cena com sua beleza e elegância ao passear pelas ruas de Roma, na Itália, durante as gravações de seu quadro para o Fantástico, na Globo.

Com um vestido preto chiquérrimo, óculos escuros, bolsa preta grifada e salto alto nude, Sabrina provou que não consegue passar despercebida e deu um show de elegância com a combinação mais sóbria. Na legenda, ela vibrou com seu novo projeto na Globo: “Tô aqui toda arrumadinha em Roma gravando feliz para o Show da vida”, escreveu a estrela.

Depois de brilhar no GNT com o programa Desapegue se for capaz, a apresentadora conquistou seu próprio quadro no Fantástico, onde vai mostrar todos os detalhes da Itália com muito bom humor e alegria, além de contar curiosidades sobre o país, justamente por isso, ela foi clicada em Roma enquanto desbrava o país para as gravações da atração dominical.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Nos comentários, os fãs aprovaram o look da mãe da pequena Zoe, fruto do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle: “Tá tão linda! Volta mais não!”, brincou um seguidor sobre a temporada de Sabrina na Europa. “Linda e elegante”, elogiou mais uma. “Chique demais”, escreveu uma terceira. “Glamourousa”, disparou outro admirador.

Sabrina Sato dança pelas ruas de Roma: "A maior!"

Ainda durante sua passagem por Roma, na Itália, para as gravações do Fantástico, Sabrina Sato provou que está curtindo o melhor do verão europeu! Na última quinta-feira, 13, a musa compartilhou vários registros de invejar em suas redes sociais enquanto aproveita a cidade. A japa atravessou a rua saltitando e trazendo alegria a seus seguidores. Confira o vídeo!