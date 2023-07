Sabrina Sato surpreende com foto em espelho do banheiro

Só com parte de baixo, Sabrina Sato surpreende ao fazer selfie no espelho do banheiro de hotel na Itália

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira, 21, ao compartilhar uma foto que tirou no banheiro do quarto do hotel onde está hospedada na Itália. No país para gravar seu novo quadro no Fantástico, a famosa está curtindo sua passagem pelo local em grande estilo.

Depois de mais um dia de trabalho nas ruas, a artista tirou a roupa e resolveu registrar o momento com uma selfie no espelho. Usando apenas a parte de baixo, Sabrina Sato ostentou sua boa forma com um toque ousado.

Com os cabelos pesos e alguns acessórios, a mãe de Zoe Sato fez biquinho e esbanjou beleza. A famosa então fez uma pose estratégica para não revelar demais.

Enquanto está trabalhando na gravação de seu novo quadro para o Fantástico, a filha dela com Duda Nagle está curtindo dias com o papai. De férias, Zoe, de quatro anos, aparece na companhia do ator, com quem a ex-BBB ficou por sete anos até anunciar a separação este ano.

Sabrina Sato faz post curioso após foto de Duda Nagle com mulher viralizar

Recentemente, viralizou a foto de Duda Nagle com a arquiteta Camila Klein e a imagem acabou sendo interpretada como um clique de casal. Diante da situação, o ator esclareceu que a mulher era uma fã que pediu um registro e conversou por dois minutos apenas. Sabrina Sato até então não se pronunciou sobre o caso.

Contudo, um dia após as notícias pipocarem pelos sites, a apresentadora acabou fazendo um post curioso em seus stories. A mãe de Zoe, de quatro anos, então compartilhou uma frase sobre ter amigos para seguraram sua loucura.

"Muito importante ter uma amiga que vai olhar no fundo dos seus olhos e dizer: bicha, para de ser louca", publicou a artista a reflexão.

Ainda recentemente, Sabrina Sato falou sobre estar solteira após ficar por sete anos com Duda Nagle, com quem teve Zoe e pretendia fazer uma festão de casamento algum dia. "Querendo ou não a gente acaba amadurecendo e a saída é você se conhecer mais, se amar mais, acreditar mais em você e fazer companhia para você, para sua filha e para a sua família. Então, acho que estou em um momento de me descobrir (...)”, contou a apresentadora, em uma entrevista para o TV Fama.