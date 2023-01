A bruxa está solta! Confira os casais que se separaram em janeiro de 2023

O ano de 2023 começou há poucas semanas e algumas separações já aconteceram no mundo dos famosos! Relembre aqui

Ainda estamos no final do primeiro mês do ano e 2023 já tem separações no mundo dos famosos! Alguns famosos decidiram começar o ano de forma diferente e já atualizaram seus novos status de relacionamento para este ano. Confira aqui quem se separou em janeiro de 2023:

Rafa Kalimann e José Loreto

A influenciadora digital Rafa Kalimann e o ator José Loreto viveram um lindo romance em 2022. Porém, 2023 começou com a separação dos dois. A informação foi confirmada pela assessoria da famosa ao Gshow, que não explicou o motivo. Boatos na internet dizem que foi uma decisão dela e os dois continuam amigos e se respeitando.

Bela Gil e João Paulo Demasi

A chef de cozinha Bela Gil decidiu anunciar pelo seu perfil no Instagram o divórcio do marido, João Paulo Demasi, após 19 anos juntos. No texto, ela disse que ainda tem muito carinho pelo ex-marido, e admira a pessoa e pai que ele é. "O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano".

Aline Campos e Jesus Luz

A atriz Aline Campos e o modelo Jesus Luz estavam há 7 meses juntos, mas fizeram um texto compartilhado nas redes sociais, no qual contaram que foram ótimos meses de namoro e que os dois cresceram e aprenderam com isso, mas agora estão em uma nova fase de suas vidas. "Fomos tão felizes nesse tempo, literalmente colados, que os sete meses parecem dois anos... Que esse novo ciclo seja de muita luz e alegrias. Somos gratos."

Fábio Porchat e Nataly Mega

O apresentador Fábio Porchat e a produtora Nataly Mega se divorciaram após cerca de oito anos juntos e seis anos de casados! Segundo o famoso, os dois se divorciaram devido à questão de querer ou não ter filhos. A divergência acabou em uma separação respeitosa.Em seu Instagram, Fábio disse: "O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes."

Raiane Lima e Gabriel jesus

Após um ano e meio de namoro, a influenciadora Raiane Lima e o jogador de futebol Gabriel Jesus terminaram. Pais de Helena de 5 meses, eles terminaram o romance há poucos dias e a separação foi anunciada por ela nas redes sociais. “Antes que saia fofoca, eu mesma faço questão de avisar que eu e Gabriel não somos mais um casal. E quem quiser julgar pode julgar. Quem quiser falar umas maldades, pode falar. Já que alguns gostam de desgraça, eu mesma faço questão de anunciar o fim de algo que quase me consumiu”. Ela ainda revelou que as famílias não eram muito fãs do relacionamento: “Quem quiser comemorar também, pode comemorar (principalmente os familiares). Depois desse post, vocês saibam que nunca mais irão me ver falar sobre o que vivemos, ou sobre qualquer assunto relacionado a nossa filha”.

Thales Bretas e Silva

Thales Bretas, que é médico e viúvo de Paulo Gustavo, também terminou seu relacionamento com o cantor Silva neste mês. Os dois estavam juntos há quatro meses, e a separação foi confirmada pela assessoria do famoso ao Gshow. Eles haviam assumido o namoro em setembro e passaram a virada do ano juntos, mas eram muito discretos sobre a relação, por isso não fizeram nenhum posicionamento sobre.