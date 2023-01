Após 19 anos, Bela Gil anuncia fim de seu casamento com João Paulo Demasi: "Relação linda e tranquila"

Nas redes sociais, Bela Gil revelou que seu casamento com o empresário João Paulo Demasi chegou ao fim

Bela Gil (35) usou as redes sociais neste sábado, 14, para anunciar o fim de seu casamento com João Paulo Demasi (42). Os dois estavam juntos há 19 anos, e tiveram dois filhos, Flor Gil (14) e Nino Gil (6).

Em seu perfil no Instagram, apresentadora compartilhou uma foto em que os dois aparecem abraçados e sorridentes, e falou sobre o término da relação. Além disso, ela rasgou elogios ao ex-marido e ressaltou que eles seguem parceiros na criação dos filhos e nos negócios.

"Um post àqueles que respeitam, gostam ou admiram o nosso trabalho e a nossa família. Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim", disse Bela no começo da publicação.

"O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano. Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme", afirmou a chef de cozinha.

Por fim, a irmã de Preta Gil (48) agradeceu pelos momentos que eles passaram juntos. "Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte. Ps: muito obrigada aos amigos e família que nos apoiaram durante esse processo", finalizou.

Confira a publicação de Bela Gil sobre o fim de seu casamento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bela Gil (@belagil)

