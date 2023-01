Esposa de Gabriel Jesus anuncia o fim do casamento

Raiane Lima desabafa ao anunciar a separação do jogador de futebol Gabriel Jesus

A influenciadora digital Raiane Lima pegou os seguidores de surpresa ao anunciar o fim do seu casamento com o jogador de futebol Gabriel Jesus. Em um desabafo nas redes sociais, ela contou que eles não estão juntos e alfinetou quem era contra o seu relacionamento.

"Antes que saia fofoca, eu mesma faço questão de avisar que eu e Gabriel não somos mais um casal. E quem quiser julgar pode julgar. Quem quiser falar umas maldades, pode falar. Já que alguns gostam de desgraça, eu mesma faço questão de anunciar o fim de algo que quase me consumiu", disse ela.

E completou: "Quem quiser comemorar também, pode comemorar. (Principalmente os familiares). Depois desse post, vocês saibam que nunca mais irão me ver falar sobre o que vivemos, ou sobre qualquer assunto relacionado à nossa filha. Não foi traição, foi só pressão mesmo de tudo e de todos".

Por fim, ela contou: "A gente se dava bem, porém, por conta de problemas dos outros sempre atingia a gente. E eu não aguento mais, e não vou me forçar a algo que está me matando. É isso! Estou cansada, e com o psicólogo ferrado. Pronto, falei, estou leve!".

Gabriel e Raiane têm uma filha juntos, Helena, de cinco meses de vida.

Gabriel Jesus passou por cirurgia no joelho

Durante a Copa do Mundo do Catar, o jogador de futebol Gabriel Jesus sofreu uma lesão e precisou deixar o campeonato antes do restante do time. Ele passou por uma cirurgia no joelho e a operação de Gabriel foi bem sucedida. A expectativa de seu retorno aos gramados em apenas três meses de recuperação.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Jesus publicou uma foto na cama do hospital com a legenda: "Deus é maravilhoso. Vou voltar ainda mais forte", junto de emojis de mão agradecendo e de coração.