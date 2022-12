Gabriel Jesus faz cirurgia no joelho após lesão durante jogo da Copa do Mundo no Catar

Atacante Gabriel Jesus se machucou durante partida do Brasil contra Camarões, onde a seleção acabou perdendo

O atacante Gabriel Jesus (25) passou por uma cirurgia nesta terça-feira, 6. O atleta machucou seu joelho direito durante uma partida da Copa do Mundo no Catar, na partida contra Camarões, onde o Brasil perdeu por 1 a 0.

A operação de Gabriel foi bem sucedida, a expectativa de seu retorno aos gramados em apenas três meses de recuperação. O camisa 18 da Seleção, que agora fica de fora da Copa, publicou uma foto falando sobre a cirurgia.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Jesus publicou uma foto na cama do hospital com a legenda: "Deus é maravilhoso. Vou voltar ainda mais forte", junto de emojis de mão agradecendo e de coração.

Gabriel Jesus passa por cirurgia - Créditos: Reprodução / Instagram

O perfil oficial do Arsenal, clube londrino defendido pelo atleta, fez questão de avisar aos fãs ingleses e de outros países que tudo ocorreu bem com o Gabriel Jesus. “Gabriel Jesus passou por uma cirurgia bem-sucedida em seu joelho direito”, escreveram no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arsenal (@arsenal)



Gabriel Jesus lesionou o menisco, machucando parcialmente o ligamento colateral do joelho no segundo tempo da partida contra Camarões, na sexta-feira, 2, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Como não houve rompimento, a recuperação será mais rápida.

Titular absoluto no Arsenal, que atualmente, durante a pausa para o Mundial no Catar, é o líder do Campeonato Inglês, conta com cinco gols e seis assistências na temporada. Primeiro ano no time londrino, Jesus vem de uma longa passagem pelo Manchester City como coadjuvante do clube.

Fora da Copa do Mundo, Gabriel Jesus manda mensagem desejando boa sorte para Seleção

Antes da partida do mata-mata da Copa do Mundo, válida pelas oitavas de final do Mundial, o atacante Gabriel Jesus fez questão de mandar suas energias positivas para seus colegas que ficaram no Catar para trazer o Hexa para o Brasil. “Vamos Brasil”, escreveu ele nos stories, junto de uma foto na qual aparece o vestiário da Seleção.