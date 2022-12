Fora da Copa do Mundo, Gabriel Jesus manda mensagem desejando boa sorte para Seleção

Nesta segunda-feira, 5, a Seleção Brasileira enfrenta a Coréia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Há poucos minutos das oitavas de final da Copa do Mundo no Catar, o Brasil se prepara para enfrentar a Coréia do Sul nesta segunda-feira, 5. E para desejar boa sorte, o atacante Gabriel Jesus (25), que acabou sendo cortado do Mundial por uma lesão no joelho direito, mandou uma mensagem para seus companheiros que estão no país asiático.

Usando seu perfil oficial no Instagram, o atleta publicou uma fotografia do vestiário da Seleção Brasileira, com os uniformes todos organizados para o jogo, desejando boa sorte para seus colegas de equipe que buscam a vaga para as quartas de final, onde poderão enfrentar a Croácia, que passou pelo Japão.

“Vamos Brasil”, escreveu Gabriel, junto da foto. Ele recebeu diversas mensagens de carinho e apoio após a notícia de que seria cortado da Copa do Mundo. No Twitter, os torcedores reagiram à falta que ele fará.

“O Brasil precisa de você, Gabriel”, escreveu uma. “Você é guerreiro demais, Gabriel Jesus! Que Deus te abençõe”, desejou outra. “Estamos aqui na torcida pela sua recuperação! Você fará muita falta menino”, lamentou uma terceira.

Gabriel Jesus deseja boa sorte para Seleção Brasileira - Créditos: Reprodução / Instagram



Neymar Jr deve jogar na segunda-feira na Copa do Mundo do Catar

O técnico Tite deu esperanças para os fãs da seleção brasileira de que deve escalar Neymar Jr para o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogo acontecerá na segunda-feira, 5, às 16h (horário de Brasília), e deve marcar o retorno do craque aos campos após uma lesão no tornozelo.

“Em relação ao Neymar, ele vai treinar hoje de tarde, treinando, estará, sim, no jogo. Ele passa por um treinamento específico para eu não antecipar nenhuma situação. Eu não passo informação que não seja verdadeira. Ao longo da minha carreira sempre tive a credibilidade. Ele vai treinar. Estando bem, vai para o jogo. Os outros dez eu não escalo”, disse ele.