Copa do Mundo: Neymar Jr deve jogar contra a Coreia do Sul

Após lesão no tornozelo de Neymar Jr, o técnico Tite se mostra otimista para escolar o atleta no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar

O técnico Tite deu esperanças para os fãs da seleção brasileira de que deve escalar Neymar Jr para o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogo acontecerá na segunda-feira, 5, às 16h (horário de Brasília), e deve marcar o retorno do craque aos campos após uma lesão no tornozelo.

Em coletiva de imprensa, segundo o site Globo Esporte, ele contou que deve escalar Neymar Jr para o jogo de segunda-feira, mas, logo depois, informou que só vai tomar a decisão após o treino deste domingo, 4.

“Em relação ao Neymar, ele vai treinar hoje de tarde, treinando, estará, sim, no jogo. Ele passa por um treinamento específico para eu não antecipar nenhuma situação. Eu não passo informação que não seja verdadeira. Ao longo da minha carreira sempre tive a credibilidade. Ele vai treinar. Estando bem, vai para o jogo. Os outros dez eu não escalo”, disse ele.

Vale lembrar que a lesão de Neymar aconteceu no primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, quando jogaram contra a Sérvia. Ele machucou o tornozelo e precisou ficar afastado do campo enquanto se recuperava.