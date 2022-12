Se recuperando de lesão, Neymar Jr. treina em academia e avisa: ''Voltando''

Copa do Mundo 2022

Em recuperação após se lesionar no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, Neymar Jr. surge treinando com bola em academia

Após sofrer lesão no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, Neymar Jr. (30) segue em recuperação e fazendo muito exercício de fortalecimento!

Nesta sexta-feira, 02, dia de jogo da seleção brasileira contra Camarões nas arenas de Doha, o craque surgiu pegando pesado no treino em academia depois da lesão no tornozelo durante o jogo contra a Sérvia no Catar.

Se recuperando, o camisa 10 compartilhou um vídeo publicado pelo perfil oficial da seleção em que aparece já treinando com bola. "Logo mais tem Brasil contra Camarões pela Copa do Mundo! À tarde foi a vez de Neymar Jr. mostrar sua evolução na academia!", disse a conta da CBF.

Ao repostar a publicação nos Stories de seu Instagram, o jogador de futebol avisou: "Voltando..."

Confira Neymar Jr. treinando após lesão no primeiro jogo do Brasil na Copa:

Filho de Neymar Jr. muda o penteado para a Copa do Mundo

Filho de Neymar Jr e Carol Dantas, Davi Lucca (11) está com novo visual! Nesta sexta-feira, 2, o menino apareceu com novo visual para acompanhar o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

A mamãe coruja registrou quando o herdeiro mudava o penteado para homenagear o time de futebol do papai. Davi surgiu com uma bandeira do Brasil pintada em seu cabelo e encantou todo mundo.

