Filho de Neymar Jr muda o penteado para homenagear a seleção brasileira na Copa do Mundo

Filho de Neymar Jr faz o desenho de uma bandeira do Brasil no cabelo antes do jogo da seleção na Copa do Mundo do Catar

CARAS Digital Publicado em 02/12/2022, às 09h26

Davi Lucca, filho de Neymar Jr, se inspira na seleção brasileira para novo visual - Foto: Reprodução / Instagram