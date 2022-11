Copa do Mundo: Tarólogo faz previsão para Neymar Jr

Tarólogo Victor Valentim faz previsões para Neymar Jr, Richarlison e a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

O tarólogo Victor Valentim abriu as cartas para saber o que o futuro reserva para os jogadores de futebol Neymar Jr e Richarlison e também para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O sensitivo opinou se Neymar vai voltar aos campos do mundial ou não após sofrer uma lesão no tornozelo.

“O Neymar teve a vitória que mereceu. O reconhecimento vindo perante a sua dedicação. Pelas cartas, ele será afastado novamente e permanecerá longe dos outros. O jogador se mostra sozinho e distante. A energia dele está desconectada com a dos demais. Um novo amor chega para ele”, afirmou Victor Valentim.

Além disso, ele também falou sobre Richarlison, que foi o responsável pelos gols no primeiro jogo da seleção no Catar. “Ele vai se destacar, como já está se destacando, e após a Copa será convidado para participar de um time bem grande. As cartas preveem mudanças de país e sonhos antigos realizados para o jogador”, comentou.

Por fim, o tarólogo contou que as cartas mostram que o Brasil não deve conquistar o hexa em 2022. “Nas previsões que fiz anteriormente, dois países se destacam como semifinalistas. Um com a letra A e outro com a letra P. Deixo para vocês suas apostas. Ainda continuo torcendo para o Brasil vencer”, afirmou.

Indireta? Neymar Jr faz post enigmático

O jogador de futebol Neymar Jr (30) pegou os fãs de surpresa ao compartilhar uma mensagem com tom de indireta nas redes sociais. Ele não vai participar do jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 28, por causa de uma lesão no tornozelo. Enquanto isso, ele postou uma mensagem contra os críticos nas redes sociais.

Neymar compartilhou um post do jogador de basquete LeBron James (37), na qual ele alfinetou os críticos esportivos. "Não é o crítico que conta; não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o realizador de ações poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado pela poeira e suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra, que fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e falha", escreveu LeBron James.