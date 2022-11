Neymar Jr manda indireta antes de jogo do Brasil na Copa do Mundo

Fora dos campos após lesão no tornozelo, Neymar Jr surpreende ao compartilhar mensagem com tom de indireta

O jogador de futebol Neymar Jr (30) pegou os fãs de surpresa ao compartilhar uma mensagem com tom de indireta nas redes sociais. Ele não vai participar do jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 28, por causa de uma lesão no tornozelo. Enquanto isso, ele postou uma mensagem contra os críticos nas redes sociais.

Neymar compartilhou um post do jogador de basquete LeBron James (37), na qual ele alfinetou os críticos esportivos. "Não é o crítico que conta; não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o realizador de ações poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado pela poeira e suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra, que fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e falha", escreveu LeBron James.

Pai de Neymar Jr manda apoio para os amigos do filhos

Pai de Neymar Jr, Neymar Santos deixou um recado especial para os jogadores da seleção brasileira antes do jogo desta segunda-feira, 28. Mesmo com o filho longe dos campos, ele fez questão de demonstrar o seu apoio para o time do herdeiro.

"Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12:26 A união, a alegria e a superação, características desse grupo, são imbatíveis e nos levarão a mais uma vitória hoje. Todos na torcida. Boa sorte Brasil!! Que Deus os abençoe e os proteja!!", disse ele.