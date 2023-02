Viviane Araújo surge magérrima na academia: ''Cansadinha''

Rainha de Carnaval, Viviane Araújo surgiu sequinha se exercitando na academia após fim de semana de ensaios

A atriz Viviane Araújo (47) está mais ativa do que nunca. Após um final de semana cheio de ensaio para o Carnaval, a famosa, rainha de duas escolas, não deixou o cansaço abatê-la e marcou presença na academia nesta segunda-feira, 13.

Em seus stories, a artista compartilhou uma selfie fazendo aeróbico e chamou a atenção com seu corpaço bem sequinho.

Magérrima, Viviane Araújo ostentou sua barriga chapada em conjuntinho fitness vermelho. "Carinha de cansadinha, porém muito feliz", falou ela sobre seu estado de espírito.

Nos últimos dias, a famosa impressionou com seus looks no ensaio. Abusando de transparência e recortes, ela colocou seu corpaço deslumbrante para jogo.

É bom lembrar que Viviane Araújo deu à luz seu filho, Joaquim, há cinco meses. Desde então, ela vem impressionando com a recuperação de sua boa forma.

Viviane Araújo revela tratamento estético após o parto: ''Tratar a flacidez''

A mamãe de primeira viagem, Viviane Araújo retomou seu corpaço para o Carnaval nos últimos meses! Após contar que havia voltado a treinar com tudo para desfilar na avenida, a atriz mostrou que estava fazendo alguns tratamentos estéticos para ficar com tudo em cima.

Em seus stories no Instagram, a mãe do pequeno Joaquim compartilhou um clique de sua barriga reta e de suas pernas recebendo uma espécie de corrente para ficar com os músculos mais duros.

"#corrente russa", revelou o aparelho que está fazendo para ficar com as curvas torneadas. "Pra tratar a flacidez da parte interna da coxa", explicou para que serve o tratamento.