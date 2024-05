Morre Djidja Cardoso, ex-integrante do Boi Garantido, aos 32 anos

Ex-sinhazinha do Boi Garantido no Festival de Parintins, Djidja Cardoso faleceu aos 32 anos na manhã desta terça-feira

A musa e empresária Djidja Cardoso faleceu aos 32 anos de idade. De acordo com o site G1, ela morreu na manhã desta terça-feira, 28, mas a causa da morte não foi revelada pela família.

Ela ficou conhecida por ter sido sinhazinha do Boi Garantido entre os anos de 2016 e 2020 no Festival Folclórico de Parintins. Ela se aposentou do cargo no festival e abriu um salão de beleza com sua família.

Nas redes sociais, os fãs dela demonstraram a tristeza com a notícia de sua morte ao deixarem comentários em um post sobre a participação dela no festival. “Sem acreditar… Que sua passagem seja de muita paz. Meus sentimentos aos familiares”, disse um internauta. “Descanse em paz, minha eterna sinhazinha”, afirmou outro. “Que Deus te receba e que ele conforte o coração da família”, comentou mais um.

O que é o Festival Folclórico de Parintins?

O Festival Folclórico de Parintins é um espetáculo a céu aberto que acontece em Manaus, Amazonas, todos os anos. O evento é tradicional da região e é conhecido pela disputa entre os bois Garantido e Caprichoso.

O Boi Garantido é representado pelas cores vermelho e branco, e o Boi Caprichoso é representado pelas cores azul e branco. Eles representam o folclore do boi-bumbá. O festival nasceu em 1965 como uma forma de arrecadar fundos para a construção de uma igreja. Hoje em dia, o evento acontece no Bumbódromo, que foi construído pelo governo estadual em 1988.

No festival, as equipes de cada boi faz um espetáculo com música e dança e são avaliadas por um júri, que define o vencedor da noite após analisarem várias categorias.

Em 2024, o festival ganhou repercussão nacional por causa da participação de Isabelle Nogueira no BBB 24, da Globo. Ela sempre falou bastante sobre o festival e seu amor pelo Boi Garantido. Ela é cunhã-poranga do boi e participa do festival.