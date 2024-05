Na segunda gestação, Mel Fronckowiak exibe barriguinha em dia de frio

Aproveitando o conforto de casa, Mel Fronckowiak posou com a barriguinha à mostra nas redes; Atriz está à espera do segundo filho com Rodrigo Santoro

Nesta quarta-feira, 29, Mel Fronckowiak compartilhou com os seguidores um novo registro de sua segunda gestação. A atriz está à espera do segundo filho com Rodrigo Santoro, com quem teve Nina, de seis anos.

Por meio dos Stories do Instagram, Mel publicou uma selfie no espelho, usando um vestido que deixou sua barriguinha marcada. "Esfriou, né?", escreveu ela na publicação.

A influenciadora e o marido, Rodrigo Santoro, anunciaram a nova gravidez no final de março.

Mel Fronckowiak lembra como revelou gravidez para a filha

A apresentadora Mel Fronckowiak e o ator Rodrigo Santoro estão à espera do segundo filho. Os dois já são pais de Nina, de seis anos, e pensaram em uma forma especial de contar para a menina que ela irá ter um irmão. Nas redes sociais, a atriz contou como foi o momento.

Ela explicou que já conversava sobre isso com a família e como acredita que o assunto deve ser tratado. "Uma coisa que a gente instituiu aqui desde muito cedo quando a nossa filha pedia por um irmão ou por uma irmã foi tirar a responsabilidade dela e dizer que essa não é uma decisão dela".

Que completou: "Se a gente decidir ter mais um filho, por consequência, ela irá ganhar um irmão ou irmã. Acho que isso tira o peso muito grande de uma criança e também faz a gente pensar qual o propósito de um segundo filho".

Em seguida, contou que a filha foi a primeira pessoa da família a saber da notícia. "A gente tentou fazer de uma forma especial quando a gente deu a notícia para ela, a gente fez uma cesta de café da manhã, mandei fazer uma camiseta escrita 'irmã mais velha'. Ela foi a primeira pessoa a ficar sabendo depois da médica".

"Com essa camiseta, a gente deu a notícia para muitas pessoas, porque ela vinha com a camiseta. Isso funcionou para ela se sentir parte do processo e, depois de um tempo, ela ficou cansada e não queria mais dar a notícia, e a gente respeitou", relembrou a apresentadora.

Além disso, o casal quer incluir a pequena nos cuidados com o recém-nascido. Por isso, Nina vai dar o primeiro banho na criança e trocar a primeira fralda. "Isso faz diferença para eles se sentirem participantes do processo", defendeu Mel Fronckowiak.