Camilla Camargo impressiona ao exibir barriga trincada em treino intenso

Em manhã agitada na academia, Camilla Camargo impressiona seus seguidores ao exibir barriga trincada durante treino intenso; veja!

A atriz Camilla Camargo deixou seus seguidores babando ao exibir seu corpão definido nas redes sociais. Nesta terça-feira, 28, a irmã mais nova de Wanessa Camargo publicou um vídeo na academia e mostrou um pouco da sua rotina de treino.

Em seu perfil oficial do Instagram, a filha de Zezé Di Camargo deixou seu abdômen trincado à mostra durante sua série de exercícios. Camilla mostrou seu treino intenso, com muito levantamento de peso, agachamentos e até mesmo um exercício de equilíbrio.

"Mais um dia de treino intenso. E assim vamos porque me sinto bem melhor assim", escreveu a famosa na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores logo rasgaram elogios para seu corpo escultural.

"Uma barriga é uma barriga, né minha filha", disse um internauta. "Barriga dos sonhos", disparou outro. "Maravilhosa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Camilla Camargo abre relação com a família na carreira

Com a agenda agitada em 2024, Camilla Camargo falou sobre seus novos trabalhos no cinema, teatro e até no mundo da literatura. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou sobre os modos que encontrou para equilibrar a carreira com a maternidade e conta como sua família a apoia em sua carreira artística.

A famosa conta que, apesar de ter muitos artistas na família, eles a deixam livre para seguir o que acredita, mesmo dando algumas opiniões. "O apoio é mútuo entre todos nós, mas cada um busca sua própria história", acrescentou Camilla Camargo na conversa.

Atualmente, a artista grava o longa-metragem A Caipora, com nomes como Kayky Brito e Sérgio Hondjakoff, e estrela a montagem brasileira de Kinky Boots, um espetáculo da Broadway. Mãe de Joaquim e Júlia, ela afirma estar descobrindo cada dia mais a Camilla pós-maternidade.

"Estou aprendendo ainda [a equilibrar a maternidade e o trabalho], mas está indo tudo bem", conta a atriz, que afirma tentar estar 100% focada nos momentos que vive com os herdeiros e também nos projetos da carreira.

