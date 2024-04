Camilla Camargo abre relação com a família na carreira: 'Cada um busca a própria história'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camilla Camargo conta ainda como equilibra a maternidade com o trabalho e celebra novos projetos no cinema e nos livros

Camilla Camargo (38) está com agenda bastante agitada em 2024. Com novos trabalhos no cinema, teatro e até no mundo da literatura, a atriz encontra modos de equilibrar a carreira com a maternidade e conta como sua família a apoia em sua carreira artística.

Filha de Zezé di Camargo (61) e irmã de Wanessa (41), a atriz conta que, apesar de ter muitos artistas na família, eles a deixam livre para seguir o que acredita, mesmo dando algumas opiniões. "O apoio é mútuo entre todos nós, mas cada um busca sua própria história", acrescenta Camilla Camargo , em entrevista à CARAS Brasil.

Atualmente, a artista grava o longa-metragem A Caipora, com nomes como Kayky Brito (35) e Sérgio Hondjakoff (39), e estrela a montagem brasileira de Kinky Boots, um espetáculo da Broadway. Mãe de Joaquim (4) e Júlia (3), ela afirma estar descobrindo cada dia mais a Camilla pós-maternidade.

"Estou aprendendo ainda [a equilibrar a maternidade e o trabalho], mas está indo tudo bem", conta a atriz, que afirma tentar estar 100% focada nos momentos que vive com os herdeiros e também nos projetos da carreira. Apesar dos desafios, os pequenos ainda inspiraram Camilla a trabalhar como autora infantil.

A atriz conta que os filhos gostam de ouvir histórias para dormir, então ela costuma criar algumas. Apesar das negociações envolvendo seu primeiro livro infantil estarem um pouco suspensas devido à agenda lotada, Camilla já tem três histórias prontas.

Abaixo, Camilla Camargo comenta mais detalhes sobre o longa-metragem A Caipora, o espetáculo Kinky Boots, que deve estrear no meio do ano, e também sobre sua relação com as redes sociais e exposição. Confira trechos editados da conversa.

Como tem sido estar nos palcos com a versão brasileira de Kinky Boots?

Kinky Boots dispensa comentários, né? Super premiado em sua versão original, na Broadway, é um espetáculo inspirador, divertido e para toda família. Vou viver a Nicola.

Já em A Caipora, você divide os sets com Kayky Brito e Sérgio Hondjakoff. Como está sendo essa parceria?

Eles são incríveis. Por sinal, todo o elenco: Nill Marcondes, Renata Brás, que é minha amiga há mais de 30 anos, José Trassi, Pedro Pauleey, entre outros. Está sendo incrível trabalhar com eles, uma troca real e de muito aprendizado.

Você pode nos contar um pouco mais sobre sua personagem?

Vivo a delegada Débora. É um filme permeado por suspense e ela é uma das protagonistas, ao lado do personagem do Kayky, além de ser responsável por solucionar o que está acontecendo por trás de uma sequência de mortes ela, em sua vida pessoal, enfrente desafios como o transtorno Borderline, um presente de personagem.

Como é poder mostrar suas facetas como atriz nas telonas do cinema e nos palcos?

É uma descoberta dia após dia com cada personagem, inclusive desta Camilla pós-maternidade. Tem sido delicioso e muito gratificante! Amo todo esse processo de descobrir a personagem e de trazer isso à vida. Mais maravilhoso ainda é a oportunidade de interpretar duas personagens tão diferentes quase em sequência, esses desafios com certeza me instigam de uma maneira especial.



Você também planeja se lançar como autora infantil. Como surgiu esse desejo?

Das histórias que conto para os meus filhos. Eles amam livros e adoram quando eu crio histórias, algumas, modéstia à parte, realmente divertidas. Então, achei que deveria colocar no papel e já tenho o manuscrito para um possível primeiro lançamento, ao mesmo tempo, com tanto trabalho que surgiu apenas nos últimos 3 meses, o filme que estou gravando neste momento, o musical que vai estrear no meio do ano, a negociação sobre ele ficou um pouquinho em suspenso.



Você é bastante ativa no Instagram, mostrando sua rotina e momentos em família. Qual sua relação com as redes e a exposição?

Acho super válido aproveitar o espaço e visibilidade das redes sociais para me aproximar de pessoas que gostam do meu trabalho e que acabam também se envolvendo e divertindo com alguns momentos que mostro em casa. Ao mesmo tempo, procuro estabelecer limites do que considero legal mostrar e o que é muito pessoal. Vejo as redes sociais com ótimos olhos mas acredito que é importante ter limites, como em tudo na vida.