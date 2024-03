Camilla Camargo celebra seu retorno aos palcos: 'Muito feliz'

A atriz Camilla Camargo está no elenco da peça teatral Kinky Boots e conta sobre a expectativa para o novo trabalho nos palcos

A atriz Camilla Camargo está com novidade na carreira. Ela voltará ao palco do teatro com o espetáculo musical Kinky Boots, no qual interpretará a personagem Nicola.

Em conversa com a CARAS Digital, ela contou sobre a alegria de estar no elenco da montagem. "Fiquei muito feliz com o convite. Eu conheci o diretor no meu primeiro musical, “O Musical dos Musicais”, de lá pra cá já foram mais de 20 peças. Eu acho que vai ser incrível e desafiador porque ela é uma antagonista, mas é aquela personagem que a gente ama e odeia. Vai ser muito gostoso voltar para os palcos, um lugar que amo, me sinto em casa, e que estou com muita saudade", disse ela.

Então, ela completou: "Estou com uma expectativa grande e, de quebra, ainda terei a oportunidade de reencontrar algumas pessoas com quem trabalhei em outros projetos de teatro musical".

A história de Kinky Boots é sobre a jornada de Charlie Price, que herda a fábrica de sapatos do pai e está prestes a falir. Então, ele decide firmar uma parceria com Lola, uma diva dos palcos, e vê sua vida mudar. A trama promete encantar o público com a história que foca na diversidade, amizade e superação.

O espetáculo estreia no dia 29 de maio no Teatro Liberdade, em São Paulo.

Camilla Camargo no musical Kinky Boots - Foto: Caio Gallucci

Festa de aniversário da filha de Camilla Camargo

Na tarde do dia 17 de março, a atriz Camilla Camargo recebeu seus amigos e familiares para a festa de aniversário de sua filha caçula, Julia, que completou 3 anos de vida. Entre os convidados, elas receberam a cantora Wanessa Camargo e a socialite Zilu Camargo, que são tia e a avó da aniversariante.

Esta foi a primeira aparição de Wanessa em um evento depois de ser desclassificada do BBB 24, da Globo, há alguns dias.

A festa teve o tema da personagem Minnie Mouse e aconteceu em Alphaville, na Grande São Paulo. A decoração contou com várias referências para a personagem e chamou a atenção pela riqueza de detalhes.

“Fico muito feliz em poder celebrar mais um ano de vida da minha filha, mais uma vez cercada por pessoas tão especiais! Amo comemorar a vida dos meus filhos e sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de festejar com eles!", disse ela.

Julia é fruto do casamento de Camilla com o produtor e empresário Leonardo Lessa, com quem ela também teve o filho mais velho, Joaquim, de 4 anos.