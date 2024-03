Camilla Camargo recebe Wanessa e Zilu na festa da filha

Filha de Camilla Camargo ganha festa de aniversário sofisticada e conta com a companhia da tia, Wanessa Camargo, e da avó, Zilu Camargo

Na tarde deste domingo, 17, a atriz Camilla Camargo recebeu seus amigos e familiares para a festa de aniversário de sua filha caçula, Julia, que completou 3 anos de vida. Entre os convidados, elas receberam a cantora Wanessa Camargo e a socialite Zilu Camargo, que são tia e a avó da aniversariante.

Esta foi a primeira aparição de Wanessa em um evento depois de ser desclassificada do BBB 24, da Globo, há alguns dias.

A festa teve o tema da personagem Minnie Mouse e aconteceu em Alphaville, na Grande São Paulo. A decoração contou com várias referências para a personagem e chamou a atenção pela riqueza de detalhes.

“Fico muito feliz em poder celebrar mais um ano de vida da minha filha, mais uma vez cercada por pessoas tão especiais! Amo comemorar a vida dos meus filhos e sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de festejar com eles!", disse ela.

Julia é fruto do casamento de Camilla com o produtor e empresário Leonardo Lessa, com quem ela também teve o filho mais velho, Joaquim, de 4 anos.

Camilla Camargo mandou recado para a irmã

Horas após Wanessa Camargo ser expulsa do BBB 24, da TV Globo, acusada de agredir Davi, Camilla Camargo usou as redes sociais para demonstrar todo o seu apoio para a irmã mais velha. Através dos Stories do Instagram, a atriz falou para a cantora que ela iria receber em casa todo o amor que precisa nesse momento.

"Vem, meu amor! Vem pra casa, vem receber o amor que você merece. Só vem. Tem tanto, tanto amor pra você aqui, que você nem imagina... Te amo demais, Wanessa", escreveu ela em um post ao compartilhar uma publicação feita pela equipe da artista.

Depois, Camilla falou sobre os planos da irmã ser diferente do que Deus planejou para ela. "Talvez Deus tenha destruído seu plano pra que seu plano não destruísse você. Se não deu certo agora, descanse e confie. Um dia você ainda vai sorrir olhando pro céu. E vai dizer: 'então era isso, Deus...'".