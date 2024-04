Celebrando a Páscoa com sua família, Wanessa Camargo ganha declaração de sua irmã, Camilla Camargo, nas redes sociais; confira!

A cantora Wanessa Camargo celebrou o domingo de Páscoa junto à sua família. Após sua expulsão do BBB 24, a famosa está passando mais tempo com seus entes queridos durante uma pausa em sua carreira. E nesta reunião especial, a ex-BBB ganhou uma declaração de sua irmã, Camilla Camargo.

No Instagram, as duas filhas de Zezé de Camargo aparecerem abraçadinhas ao curtir uma tarde juntas. As duas passaram o feriado com a mãe, Zilu Godoi, além de todos os seus filhos. Com a união da família, Camilla celebrou sua irmã com uma declaração especial.

"Era para ter tirado foto com todos: mas não tirei no início e depois minha mãe foi embora, meus filhos foram jogar futebol e não quiseram mais se vestir (entraram na piscina e assim foi rs) , meus sobrinhos não queriam mais fotos rs, enfim... Fracassei na foto, mas nunca no amor. Então vamos da minha foto com ela... que é minha irmã e também símbolo desse amor que Jesus me ensina diariamente, com a benção de Deus me guiando. #felizpascoa. Páscoa, família, amor, perdão… que assim seja", escreveu a morena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Mais cedo, Zilu chegou a publicar vídeos da família reunida para o almoço. Wanessa apareceu sorridente, enquanto brincava com seus parentes, filhos e sobrinhos. "Páscoa hoje em família", disse a mãe da cantora no vídeo.

Wanessa aproveitando o domingo com a família, que delícia ver ela feliz, o beijinho no João no final 🤏🏽🥹 pic.twitter.com/hDV4Dvt48n — ma 🌷 (@xaineiton) March 31, 2024

Wanessa nega boatos de ida para retiro espiritual

No último dia 28, surgiram rumores de que Wanessa Camargo estava tentando de tudo para retomar sua vida e carreira. Com isso, segundo o colunista Adriel Marques, da Contigo!, a cantora teria buscado tratamento e ajuda espiritual.

No entanto, os rumores foram negados pela ex-BBB. Na sexta-feira, 29, Wanessa apareceu em suas redes sociais e fez um post no X, antigo Twitter, para desmentir os boatos. Na ocasião, ela afirmou que estava em casa.

"Oi, amados! Passando para desmentir a fake news sobre ajuda psiquiátrica e visita a retiro espiritual. Sigo em casa com minha família e aproveitando o feriado. Feliz Páscoa a todos", escreveu Wanessa.