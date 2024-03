Wanessa Camargo reage aos boatos de ida para retiro espiritual

Foi ou não foi? Wanessa Camargo revela a verdade por trás dos boatos de que teria ido para um retiro espiritual após o BBB 24

A cantora Wanessa Camargo rompeu o silêncio ao ver novos boatos sobre sua vida pessoal. Depois de ser expulsa do BBB 24, da Globo, ela decidiu ficar afastada da mídia e perto de sua família. Com isso, ela foi alvo de rumores de que teria ido para um retiro espiritual e procurado ajuda psiquiátrica.

Porém, a artista desmentiu tudo. Wanessa fez um post no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira, 29, e contou que está em casa.

"Oi, amados! Passando para desmentir a fake news sobre ajuda psiquiátrica e visita à retiro espiritual. Sigo em casa com minha família e aproveitando o feriado. Feliz Páscoa a todos", afirmou ela.

A aparição mais recente de Wanessa aconteceu em uma entrevista no programa Fantástico, da Globo.

Zilu desmente rumores

A empresária Zilu Camargo gravou um vídeo para desmentir boatos envolvendo uma conversa dela com a diretor Marlene Mattos. As duas curtiram um jantar com amigas na noite de quinta-feira, 21, e os boatos diziam que elas teriam falado da amizade de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet após o BBB 24. Porém, ela negou.

Em um vídeo no Instagram na noite desta sexta-feira, 22, Zilu negou que tenha falado de Yasmin e ainda defendeu a amizade da modelo com sua filha mais velha. Ela contou que torce pelo reencontro delas fora do confinamento.

"Olá pessoal da mídia, […] uma nota mentirosa dizendo que eu fui encontrar com a Marlene Mattos para falar da amizade da Wanessa com a Yasmin e que a Yasmin era um problema para a Wanessa. Pelo contrário, elas são amigas e elas são soluções uma para a outra porque amizade é tudo nessa vida. Essa notícia é mentirosa e não procede. Elas são grandes amigas. E, se Deus quiser, logo logo elas vão se encontrar e vou mostrar isso para vocês”, afirmou.