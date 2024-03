Zilu encontra Marlene Mattos para ajudar Wanessa, diz colunista

Zilu Camargo teria falado sobre a filha Wanessa Camargo em uma conversa com Marlene Mattos e elas teriam citado Yasmin Brunet

A socialite Zilu Camargo teria encontrado a diretora Marlene Mattos para pedir opinião sobre a imagem da filha Wanessa Camargo após a participação dela no BBB 24, da Globo. Segundo o colunista Leo Dias, o encontro aconteceu na noite de quinta-feira, 21, em São Paulo.

O jornalista contou que elas conversaram sobre como lidar com a repercussão da participação da cantora no reality show e as amizades que construiu no jogo. Inclusive, elas refletiram sobre a relação de Wanessa com Yasmin Brunet e Rodriguinho.

Além disso, as duas teriam falado sobre Dado Dolabella, com quem Wanessa terminou o namoro após o confinamento.

Nas redes sociais, Marlene mostrou uma foto do jantar, que também teve a presença de mais duas amigas.

Zilu e Wanessa apareceram na festa da sobrinha

No dia 17 de março, a atriz Camilla Camargo recebeu seus amigos e familiares para a festa de aniversário de sua filha caçula, Julia, que completou 3 anos de vida. Entre os convidados, elas receberam a cantora Wanessa Camargo e a socialite Zilu Camargo, que são tia e a avó da aniversariante.

Esta foi a primeira aparição de Wanessa em um evento depois de ser desclassificada do BBB 24, da Globo, há alguns dias.

A festa teve o tema da personagem Minnie Mouse e aconteceu em Alphaville, na Grande São Paulo. A decoração contou com várias referências para a personagem e chamou a atenção pela riqueza de detalhes.

“Fico muito feliz em poder celebrar mais um ano de vida da minha filha, mais uma vez cercada por pessoas tão especiais! Amo comemorar a vida dos meus filhos e sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de festejar com eles!", disse ela.

Julia é fruto do casamento de Camilla com o produtor e empresário Leonardo Lessa, com quem ela também teve o filho mais velho, Joaquim, de 4 anos.