Solteira, Wanessa Camargo passa almoço de Páscoa com família

Solteira desde sua expulsão do BBB 24, Wanessa Camargo passa almoço de Páscoa na companhia de sua família; confira os registros!

Após sua expulsão do BBB 24 e término com Dado Dolabella, a cantora Wanessa Camargo está passando um tempo com sua família para descansar sua imagem. E neste domingo, 31, a filha de Zezé Di Camargo apareceu em um almoço de Páscoa ao lado de sua família.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Zilu Godoi, mãe da ex-BBB, publicou alguns registros da reunião de família para a ocasião. Em vídeo, Wanessa apareceu se divertindo com sua irmã, Camilla Camargo, além de seus filhos, José Marcus e João Francisco, e sobrinhos.

"Páscoa hoje em família", disse Zilu no vídeo. Wanessa apareceu de bom humor, enquanto brincava com os sobrinhos e filhos ao esperar o almoço ficar pronto.

Wanessa aproveitando o domingo com a família, que delícia ver ela feliz, o beijinho no João no final 🤏🏽🥹 pic.twitter.com/hDV4Dvt48n — ma 🌷 (@xaineiton) March 31, 2024

coisa mais linda o jose agarrado na mamãe enchendo ela de amor e a juju com ciúmes querendo atenção da wanessa tambem kkkkk amores 🥹❤️ pic.twitter.com/MdvkDSrcYb — ma 🌷 (@xaineiton) March 31, 2024

Vale lembrar que Wanessa Camargo está gradualmente retomando sua vida normal após saída do BBB 24. Recentemente, a artista publicou um vídeo tocando piano e contou que está em processo de composição de novas músicas. No entanto, não há previsões de seu retorno à carreira musical.

Wanessa Camargo reage aos boatos de ida para retiro espiritual

No último dia 28, surgiram rumores de que Wanessa Camargo estava tentando de tudo para retomar sua vida e carreira. Com isso, segundo o colunista Adriel Marques, da Contigo!, a cantora teria buscado tratamento e ajuda espiritual.

No entanto, os rumores foram negados pela ex-BBB. Na sexta-feira, 29, Wanessa apareceu em suas redes sociais e fez um post no X, antigo Twitter, para desmentir os boatos. Na ocasião, ela afirmou que estava em casa.

"Oi, amados! Passando para desmentir a fake news sobre ajuda psiquiátrica e visita à retiro espiritual. Sigo em casa com minha família e aproveitando o feriado. Feliz Páscoa a todos", escreveu Wanessa.