Morre ator Joaquim Lopes Salgado, de 'A praça é nossa', aos 74 anos

Conhecido por seu trabalho em 'A Praça é Nossa', o ator Joaquim Lopes Salgado faleceu na manhã desta quarta-feira, 29, aos 74 anos de idade. Joaquim marcou o público pela trajetória em programas humorísticos do SBT. A causa da morte não foi informada.

Em nota, o SBT lamentou a partida do artista, que será sepultado no Cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto, São Paulo, na quinta-feira, 30, às 17h. "O Sistema Brasileiro de Televisão lamenta o falecimento do ator Joaquim Lopes Salgado, na manhã de hoje, 29, de causa não informada", iniciou a emissora de Silvio Santos.

"Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT. O SBT expressa profundo sentimento pela perda do colega, desejando que Deus conforte seus familiares e amigos", finalizaram.

Quais foram os trabalhos de Joaquim Lopes Salgado no SBT?

Ainda em nota, o SBT relembrou os trabalhos realizados por Joaquim Lopes Salgado na casa. "Em A Escolinha do Golias, fez “Peroba”, que sentava-se atrás de Pacífico (Ronald Golias) e participava de inúmeras tiradas do aluno", relembraram. "Em A Praça é Nossa, Joaquim contracenou com os mais importantes expoentes da comédia e do humor, abrilhantando as esquetes com sua presença inusitada, arrancando risos do telespectador", prosseguiu o comunicado.

"Ele também participou de diversas atrações da casa como Viva a Noite, Domingo Legal, Show Maravilha, Casa da Angélica, Não Pergunta que Eu Respondo, Ô Coitado, Meu Cunhado, além de ter feito novelas, séries e seriados", finalizou o Sistema Brasileiro de Televisão.