Meses após dar à luz, Viviane Araújo coloca corpaço para jogo em look transparente

De fantasia transparente, Viviane Araújo exibiu curvas deslumbrantes em evento de Carnaval

Rainha da Mancha Verde, Viviane Araújo (47) apostou em uma produção arrasadora para o ensaio da escola neste sábado, 04. Em sua rede social, ela compartilhou um vídeo mostrando detalhes do look e chocou com tanta beleza.

No registro, a mamãe de Joaquim, de cinco meses, ostentou seu corpaço escultural e provou que já recuperou sua boa forma de antes da gestação. Com uma roupa toda transparente, a famosa surgiu cobrindo apenas o necessário.

Coberta de muito brilho, Viviane Araújo esbanjou suas curvas saradas e chamou a atenção dos internautas com o estilo nada discreto. "Pronta pra @manchacarnaval", disse ela na legenda da publicação.

Não demorou para os seguidores encherem os comentários de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Tem que respeitar", falaram outros sobre a musa.

Veja a produção de Viviane Araújo para a Mancha Verde:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

De biquíni, Viviane Araújo revela corpo real e mostra gordura localizada

Nos últimos meses, Viviane Araújo mostrou como está o seu corpo durante uma sessão de beleza. Ela gravou a consulta nos stories de seu Instagram e chamou a atenção ao aparecer de biquíni.

No vídeo, a musa de Carnaval, que vem chocando com sua barriga chapada, revelou que está com algumas gordurinhas localizadas na região das costas.

"Hoje vamos fazer o que? Esvaziamento de gordura, tirar essas gordurinhas daí", comentou a famosa sobre o que iria fazer para ficar mais seca.

Antes disso, Viviane Araújo mostrou que estava fazendo um tratamento contra a flacidez na parte interna das pernas. Poucas semanas após o nascimento do herdeiro, ela já estava vestindo uma calça jeans justíssima.