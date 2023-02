De macacão transparente, Viviane Araújo mostra quase tudo ao surgir fantasiada de 'pecado'

Rainha de Carnaval, Viviane Araújo surpreendeu com fantasia ousada do tema 'pecado original'

A atriz Viviane Araújo (47) surpreendeu com mais uma fantasia de Carnaval. Neste domingo, 05, a famosa surgiu arrasadora com uma roupa do tema "pecado" para o ensaio da Salgueiro e impressionou.

Cinco meses após dar à luz seu primeiro filho, Joaquim, a musa mostrou que já recuperou seu corpaço e parou tudo ao surgir vestindo um macacão vermelho transparente.

Com folhas e uma cobra, Viviane Araújo representou a história bíblica da serpente na criação. "Pecado original", escreveu ela na legenda do vídeo, em que apareceu se exibindo.

Nos comentários, não demorou para a rainha receber uma chuva de elogios. "Imagina no desfile", falaram os fãs admirados já com a produção da famosa no ensaio. "Você é absurda, dona da avenida", enalteceram outros.

Ainda neste sábado, 04, Viviane Araújo chocou ao ostentar suas curvas esculturais em outra fantasia transparente. A roupa verde foi escolhida para ensaiar com a Mancha Verde.

De biquíni, Viviane Araújo revela corpo real e mostra gordura localizada

Nos últimos meses, Viviane Araújo mostrou como está o seu corpo durante uma sessão de beleza. Ela gravou a consulta nos stories de seu Instagram e chamou a atenção ao aparecer de biquíni.

No vídeo, a musa de Carnaval, que vem chocando com sua barriga chapada, revelou que está com algumas gordurinhas localizadas na região das costas.

"Hoje vamos fazer o que? Esvaziamento de gordura, tirar essas gordurinhas daí", comentou a famosa sobre o que iria fazer para ficar mais seca.

Antes disso, Viviane Araújo mostrou que estava fazendo um tratamento contra a flacidez na parte interna das pernas. Poucas semanas após o nascimento do herdeiro, ela já estava vestindo uma calça jeans justíssima.