Aos 5 meses, filho de Viviane Araújo encanta web ao surgir fazendo caras e bocas: "Cópia do pai!”

Cheio de preguiça, filho de Viviane Araújo derrete os seguidores ao surgir fazendo caras e bocas

Na manhã desta sexta-feira, 10, a dançarina Viviane Araújo (47) deixou os seguidores derretidos ao registrar mais um momento de fofura do filho, Joaquim, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão (34).

Através de sua conta no Instagram, a atriz extrapolou os limites do fofurômetro ao desejar bom dia para os fãs com um novo clique encantador do herdeiro.

Nas imagens, o pequeno surgiu deitado na cama, fazendo caras e bocas e esbanjando bastante preguiça.

"Amor sem medidas!”, escreveu a mamãe coruja na legenda da postagem, acompanhada pelas hashtags #love #amor #amorinfinito #joaquim #maedemenino".

Nos comentários, os fãs e admiradores se derreteram com a beleza pequeno: "Pensando como vai pagar o boleto", brincou uma internauta. "Como ele cresceu", falou outra. "Cada vez mais a sua cara”, escreveu uma terceira. O papai não ficou de fora e logo reagiu: "Amor sem tamanho!"

Ainda recentemente, Joaquim completou cinco meses de vida, e para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festa intimista em clima de Carnaval.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIVIANE ARAÚJO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Uau!

Maravilhosa! Em clima de Carnaval, Viviane Araújo surpreendeu os fãs ao surgir fantasiada com uma roupa do tema "pecado" para o ensaio da Salgueiro e impressionou.

Nas redes sociais, a musa mostrou que já recuperou seu corpaço e parou tudo ao surgir vestindo um macacão vermelho transparente.

Com folhas e uma cobra, Viviane Araújo representou a história bíblica da serpente na criação. "Pecado original", escreveu ela na legenda do vídeo, em que apareceu se exibindo.