Sucesso nos anos 90, atriz deixou a carreira por casamento e se arrependeu: 'Não foi grande marido'

Atriz de sucesso da Globo já revelou que deixou a carreira por casamento com jogador de vôlei e se arrependeu

A atriz Lisandra Souto (49), foi sucesso na Globo nos anos 90. Conhecida por papéis em grandes sucessos da emissora, Lisandra surpreendeu o público da época ao optar por abandonar a sua carreira para se casar com o ex-jogador de vôlei Tande (54). A união durou 16 anos e no ano em que se separou, em 2012, Lisandra declarou em uma entrevista que se arrependeu: “Não foi um grande marido.” pontuou.

A atriz estreou na Globo com a minissérie Tenda dos Milagres, em 1985. Em seguida compôs o elenco de Sinhá Moça, em 1986, Carmem, em 1987, O Sexo dos Anjos, em 1989, Top Model, em 1989 e Gente Fina, em 1990. No mesmo ano, esteve no elenco de um dos maiores sucessos de sua carreira, a trama Meu Bem, Meu Mal, com a icônica personagem Vitória Venturini, que marcou sua carreira.

Em 1992, já conhecida em todo o Brasil, Lisandra fez parte da série As Noivas de Copacabana e da novela De Corpo e Alma. Em 1994, esteve em Quatro por Quatro e em 1998, fez sua última trama antes de abandonar completamente a carreira para se dedicar ao casamento com Tande, que havia ocorrido em 1996.

Lisandra e o ex-jogador de vôlei tiveram dois filhos, Yasmin (24) e Yago (20) e se separaram em 2012. Em entrevista à Contigo! na época, a atriz foi suscinta ao falar sobre a relação: “Tande não foi um grande marido, mas é um excelente pai.” disse.

Logo após o divórcio, a atriz retornou às telinhas. Participou da novela Salve Jorge, na Globo, ainda em 2012 e em 2015 foi para a Record, onde atuou em Os Dez Mandamentos, na segunda fase da trama. No ano seguinte, participou do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão e desistiu da competição após sofrer uma lesão. Sua última novela foi Apocalipse, na Record, em 2017.

Reservada e com poucas aparições públicas após seus últimos trabalhos na televisão, Lisandra falou um pouco mais sobre o arrependimento por ter deixado a sua carreira no auge para se casar, em entrevista ao jornal Extra, em 2020: “Eu também tinha esse sonho de formar uma família, cuidar dos meus filhos, ter esse tempo para eles e para mim. Claro que, em alguns momentos, batia uma dúvida, um arrependimento. Evitava assistis às novelas.”, revelou.

“Às vezes, estava com um filho no colo e via a Flávia Alessandra e Adriana Esteves, que eram minhas companheiras. Começamos praticamente juntas. E pensava que eu poderia estar ali. Torcia muito por elas. Mas tinha aquela pontinha de ter deixado algo para trás.” contou.

Lisandra é casada com o empresárioGustavo Fernandes (63), desde 2017 e continua discreta sobre a sua vida pessoal. Atualmente, faz raras aparições públicas e usa as redes sociais para compartilhar fotos com a família.