Como é a dieta de Jennifer Lopez aos 54 anos? Descubra seus segredos

Jennifer Lopez tem 'mandamentos da beleza' e contou os segredos do seu corpo em entrevista recente; Jlo conta que leva uma rotina super saudável

Jennifer Lopez chamou atenção dos telespectadores ao exibir sua boa forma aos 54 anos em seu novo filme ‘Atlas’. Dona de um corpo todo definido e com muita saúde para esbanjar por onde passa, inclusive no tapete vermelho do MET Gala, a popstar tem segredos de beleza bastante valiosos.

Segundo a revista Women's Health, Jennifer Lopez segue oito passos fundamentais que são o segredo de toda sua saúde física. Dividida entre uma rotina de treinos e shows bastante agitados, a estrela que conquistou a indústria musical nos anos 2000 não dispensa uma dieta balanceada e tem 8 'mandamentos de beleza' que são a chave de toda sua vitalidade.

O primeiro deles é o fato dela comer somente alimentos orgânicos, que está de acordo com o segundo, já que ela evita alimentos processados e 'embalados'. Lopez também toma água durante todo o dia, o que é mais que recomendado para todas as pessoas. O quarto 'mandamento' é que a boa alimentação é um assunto de família e até mesmo o marido Ben Affleck - de quem enfrenta rumores de divórcio - mudou seu estilo depois do casamento.

Outro mandamento importante é a ausência do álcool e da cafeína em sua dieta, sendo consumidos ocasionalmente. O sexto segredinho da estrela é a grande quantidade de vegetais em suas refeições, deixando-a mais saudável. O sétimo tem a ver com sua disciplina até mesmo em restaurantes, onde só escolhe pratos nutricionais e saudáveis.

O oitavo e último 'mandamento da beleza' de Jennifer Lopez, acredite ou não, é a dança. Grande amante da culinária, a cantora não perde uma oportunidade de arriscar passos enquanto está cozinhando, deixando o momento ainda mais agradável.

Jennifer Lopez adora falar sobre suas dietas e, em outra entrevista para a People, revelou tomar um shake proteico todas as manhãs. Para compor a bebida, ela mistura uma colher de proteína em pó, morangos, framboesas, mirtilos, iogurte grego, canela, mel, cubos de gelo e suco de limão fresco.

Já no almoço, J-Lo preza por uma salada de salmão e vegetais, como brócolis, abobrinha e pimentão, e um molho vinagrete, conforme relatou ao Hollywood Life. À tarde, ao invés de se jogar em alimentos processados, a cantora mantém o foco na dieta: "Estando constantemente em movimento, gosto sempre de ter comigo opções de lanches mais saudáveis, como frutas ou vegetais", à People.

No jantar, Jennifer Lopez substitui o arroz por quinoa. "Parece arroz e feijão, com os quais cresci. E gosto de carne de porco e frango - especialmente ao estilo porto-riquenho!", disse para o US Weekly em uma ocasião. Ela complementa sua refeição com couve de Bruxelas salteada e inhame assado