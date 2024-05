Jennifer Lopez baniu perguntas sobre Ben Affleck durante entrevistas, diz revista

Em meio a rumores de divórcio, Jennifer Lopez segue na turnê de para promover 'Atlas', filme que protagoniza ao lado de Simu Liu

Durante os eventos de divulgação do filme 'Atlas' Jennifer Lopez, do qual é protagonista, não quer ouvir o nome de Ben Affleck. Segundo o TMZ, a equipe da famosa baniu perguntas relacionadas aos rumores de um divórcio em entrevistas coletivas.

A decisão foi comunicada aos veículos que iriam cobrir os eventos de première do longa em Los Angeles e na Cidade do México nesta semana. Além disso, Lopez teria deixado claro que não participaria de conversas com a imprensa caso não estivesse acompanhada de Simu Liu e Sterling K. Brown, que também fazem parte do elenco.

A estratégia parece ter funcionado perfeitamente até na quarta-feira, 22, quando Lopez foi pega de surpresa com uma pergunta "proibida". Durante uma entrevista, um repórter perguntou: “Seu divórcio de Ben Affleck é real? Qual é a verdade da situação?”.

Apesar de desviar do assunto, Jeniffer deu risada da pergunta. Seu colega de elenco, Simu Liu, assumiu a situação e também tentou contornar o tema: "Certo, nós não vamos fazer isso. Muito obrigado. Nós realmente agradecemos muito. Não traga essa energia, por favor”, disse o ator, enquanto a atriz parecia constrangida com o questionamento.

No entanto, Lopez surpreendeu ao dar uma resposta atravessada para o jornalista: “Você é melhor do que isso", ela disparou.

De acordo com a revista Us Weekly, os famosos estão "vivendo separadamente" há semanas, desde que Affleck decidiu se mudar da mansão deles em Los Angeles. Ainda reportam que o ator teria alugado um imovel milionário após a separação.

Ben Affleck aluga mansão perto da ex

Segundo a Hello Magazine, o ator alugou uma mansão avaliada em aproximadamente meio milhão de reais a apenas duas quadras da casa da atriz em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ben Affleck teria tomado uma decisão para ficar mais próximo de sua ex-mulher, Jennifer Garner, e de seus filhos.