Mel Maia impressiona ao mostrar situação de sua barriga

A atriz Mel Maia impressionou ao mostrar seu físico atual. Focada na academia, a famosa logo se gravou na manhã deste sábado, 25, treinando ao lado de sua personal, Carol Vaz, que também treina Jojo Todynho e Viviane Araújo.

Usando um top laranja e uma calça de ginástica preta, a artista surgiu cheia de estilo e exibindo sua barriga bem definida. Ao deixar o abdômen à mostra, Mel Maia provou que está bem sarada ao exibir a região "riscada".

"Endorfinada", escreveu a atriz rindo após pegar pesado na musculação na companhia de sua professora.

Passando pelo processo de transição capilar desde o final do ano passado, Mel Maia mostrou que seus cachos naturais já estão na altura da sobrancelha. "Estou super desapegada do meu cabelo, se eu pudesse raspava tudo, ficava carequinha, para começar do zero, mas não posso, porque vem trabalhos por aí, e eu não posso estar careca, porque a personagem não é careca", confessou ao exibir como estão seus fios.

Mel Maia se pronuncia após registro suspeito de gravidez

A mãe de Mel Maia causou no Dia das Mães ao postar uma foto da família passando a mão na barriga atriz. Após a repercussão do registro na internet, a artista, de 19 anos, pronunciou-se em seus stories na rede social.

Namorando há alguns meses com o surfista português João Maria Pereira, com quem já levantava suspeitas de affair desde novembro do ano passado, a famosa esclareceu se está esperando seu primeiro bebê ou não.

Com um print de seu rosto do registro que deu o que falar, Mel Maia se explicou e falou o que houve. "Gente, olha a minha cara de gastativa, era pra potar amanhã de zoeira, minha mãe só estragou a brincadeira e postou hoje", falou que seria uma brincadeira de primeiro de abril. Veja a foto aqui.