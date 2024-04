Mel Maia surge em clima de romance em dia na praia

A atriz Mel Maia renova o bronzeado em dia na praia com o namorado e é flagrada pelos paparazzi ao lado do amado

A atriz Mel Maia está apaixonada! Nesta quarta-feira, 3, ela foi flagrada em clima de romance com seu namorado, o surfista português João Maria Pereira. Os dois foram fotografados pelos paparazzi de plantão enquanto aproveitavam o dia ensolarado em uma praia no Rio de Janeiro.

O casal curtiu a companhia um do outro enquanto renovavam o bronzeado na areia e também trocou um beijo apaixonado na hora da ducha antes de ir embora.

Vale lembrar que João mora em Portugal e está no Brasil por uma temporada para ficar com a namorada. Os dois assumiram o romance no início de 2024 após rumores de que estariam vivendo um affair. Neste relacionamento, Mel está mais discreta e quase não exibe momentos com o amado nas redes sociais.

Mel Maia nega rumores de gravidez

A mãe de Mel Maia causou no último final de semana ao postar uma foto da família passando a mão na barriga atriz. Após a repercussão do registro na internet, a artista, de 19 anos, pronunciou-se em seus stories na rede social.

Namorando há alguns meses com o surfista português João Maria Pereira, com quem já levantava suspeitas de affair desde novembro do ano passado, a famosa esclareceu se está esperando seu primeiro bebê ou não.

Com um print de seu rosto do registro que deu o que falar, Mel Maia se explicou e falou o que houve. "Gente, olha a minha cara de gastativa, era pra potar amanhã de zoeira, minha mãe só estragou a brincadeira e postou hoje", falou que seria uma brincadeira de primeiro de abril.

Em seguida, a atriz deixou claro que usa um método contraceptivo para não ficar grávida. "DIU, te amo", brincou ela sobre ter optado pela colocação do objeto para não engravidar.