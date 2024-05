Mel Maia reflete sobre processo de transição capilar: "Confiem no processo"

Em transição capilar, Mel Maia mostrou como estão seus cachos até agora e refletiu sobre a importância da autoestima para continuar no processo

Mel Maia está passando pela transição capilar desde o final do ano passado e falou mais sobre o processo nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 24, a atriz usou os Stories do Instagram para mostrar como estão os fios do cabelo após a finalização.

A carioca compartilhou que, devido o corte de cabelo que fez recentemente, os cachos na parte da frente do cabelo estão chegando na altura da sobrancelha, enquanto atrás já estão mais uniformes. "Galera que está em transição, confiem no processo!", aconselhou Mel.

"Estou super desapegada do meu cabelo, se eu pudesse raspava tudo, ficava carequinha, para começar do zero, mas não posso, porque vem trabalhos por aí, e eu não posso estar careca, porque a personagem não é careca", confessou.

Na sequência, a artista respondeu se já pensou em desistir do processo e fez uma reflexão sobre autoconfiança. "Eu não faço química no cabelo desde o início de dezembro se não me engano. Dessa vez não [senti vontade de desistir], é a terceira vez que eu tento fazer transição", iniciou.

"Nas duas primeiras vezes foi um caos, eu sempre chorava, me sentia muito mal, porque eu ainda tinha muitos problemas de autoestima e era muito nova, tava mudando o rosto, o corpo, tava montando a personalidade de quem sou hoje, então eu me sentia muito mal, porque mexe muito com a autoestima", refletiu Melissa.

E finalizou: "Eu acho que no momento que eu estou hoje eu estou preparada. Acho que para fazer transição, temos que escolher um momento que a gente está muito bem com a nossa autoestima, mente e corpo. Tem que estar em uma boa fase, cabelo com duas texturas é muito difícil de cuidar".

