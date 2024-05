Em transição capilar, Mel Maia faz mudança radical no visual

Tentando retornar aos cachos de sua infância, Mel Maia faz mudança radical no visual e impressiona seus fãs com o resultado; veja!

A atriz Mel Maia está passando por uma transição capilar, com objetivo de retomar seus cachos da sua infância e voltar a ter o cabelo natural. Para isso, ela passou por uma mudança radical e impressionou seus fãs com o resulta.

Nos stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 23, a artista publicou um vídeo onde apareceu com o cabelo bem curtinho ainda no salão de beleza. Mel mostrou seu cabelo logo acima do ombro, tirando grande parte das mechas alisadas.

"BU!", escreveu a famosa ao mostrar o resultado. Logo depois, Mel apareceu pronta para sair de casa e curtir seu novo visual. "Me amando", declarou ela.

Confira o resultado:

Mel Maia aparece aos prantos e revela drama inusitado

Na última quarta-feira, 22, Mel Maia usou as redes sociais para contar que estava chorando por um motivo muito peculiar. Isso porque nas últimas vezes em que ela colocou extensão de cílios, acabou caindo no choro e estragando o visual. Por isso, desta vez ela decidiu se antecipar e revelou alguns dos motivos pelos quais estava aos prantos.

Através dos stories em seu perfil no Instagram, Mel aparece com as lágrimas escorrendo, os olhos vermelhos e o rosto já inchado de tanto chorar. Na sequência, a artista contou as razões das lágrimas: “Gente eu vim fazer os cílios né, e das duas últimas vezes eu chorei muito depois de fazer os cílios”, iniciou o relato em seu carro.

“Uma vez porque o cara tinha batido no retrovisor do meu carro e eu chorei de ódio. Eu fiquei muito bolada. E aí depois eu chorei porque eu lembrei que eu estava chorando depois de fazer os cílios e não pode. Aí eu comecei a chorar mais ainda, fiquei muito chateada”, Mel relembrou o susto e contou que a situação não foi isolada.

“Da última vez também eu comecei a chorar muito depois de fazer os cílios e aí eu chorei mais ainda porque eu tinha lembrado que não podia estar chorando. Então agora eu tô chorando muito antes de fazer, porque eu sei que eu vou querer chorar depois. Que ódio. Eu não aguento mais chorar, tô muito chorosa”, ela lamentou seu humor.

Por fim, Mel ainda brincou: “Preciso ir para uma festa de música eletrônica”, ela contou o que a animaria. Vale lembrar que a atriz está cada vez mais discreta sobre sua vida pessoal desde que assumiu seu namoro com o surfista português João Maria Pereira na virada do ano. Inclusive, ela só revelou recentemente que eles já estão morando juntos.