Mel Maia aparece aos prantos e revela drama inusitado: ‘Não aguento mais’

Mel Maia aparece aos prantos nas redes sociais e revela motivo do choro após passar por perrengue inusitado; entenda o que aconteceu

Na manhã desta quarta-feira, 22, Mel Maia usou as redes sociais para contar que estava chorando por um motivo muito peculiar. Isso porque nas últimas vezes em que ela colocou extensão de cílios, acabou caindo no choro e estragando o visual. Por isso, desta vez ela decidiu se antecipar e revelou alguns dos motivos pelos quais estava aos prantos.

Através dos stories em seu perfil no Instagram, Mel aparece com as lágrimas escorrendo, os olhos vermelhos e o rosto já inchado de tanto chorar. Na sequência, a artista contou as razões das lágrimas: “Gente eu vim fazer os cílios né, e das duas últimas vezes eu chorei muito depois de fazer os cílios”, iniciou o relato em seu carro.

“Uma vez porque o cara tinha batido no retrovisor do meu carro e eu chorei de ódio. Eu fiquei muito bolada. E aí depois eu chorei porque eu lembrei que eu estava chorando depois de fazer os cílios e não pode. Aí eu comecei a chorar mais ainda, fiquei muito chateada”, Mel relembrou o susto e contou que a situação não foi isolada.

“Da última vez também eu comecei a chorar muito depois de fazer os cílios e aí eu chorei mais ainda porque eu tinha lembrado que não podia estar chorando. Então agora eu tô chorando muito antes de fazer, porque eu sei que eu vou querer chorar depois. Que ódio. Eu não aguento mais chorar, tô muito chorosa”, ela lamentou seu humor.

Por fim, Mel ainda brincou: “Preciso ir para uma festa de música eletrônica”, ela contou o que a animaria. Vale lembrar que a atriz está cada vez mais discreta sobre sua vida pessoal desde que assumiu seu namoro com o surfista português João Maria Pereira na virada do ano. Inclusive, ela só revelou recentemente que eles já estão morando juntos.

Em suas redes sociais, Mel compartilhou um vídeo com curiosidades sobre seu namoro, quando entregou que eles deram um passo sério na relação e já moram juntos para evitar a distância: "Ele está tipo morando comigo. Sabe quando você passa muito tempo com a pessoa e passam a brigar e enjoar um do outro? É o que não está acontecendo”, disse.

Apesar de estarem realizados com a novidade, Mel contou que o surfista pode ter que deixaro Rio de Janeiro em breve para visitar sua família: “Por mim, ele ficava aqui pro resto da vida, mas ele tem a família dele", disse a atriz, que não entregou se tem planos para se mudar e ir morar em Portugal ao lado de seu namorado.

Quantos anos tem Mel Maia?

A atriz Mel Maia completou 20 anos no começo de maio e já começou o dia ao lado dos amigos e namorado, João Maria Pereira. Em anos anteriores, a atriz chamou atenção com festas luxuosas de aniversário e looks ousados para as celebrações, incluindo crochê e muito funk; clique aqui e relembre as celebrações luxuosas da atriz.