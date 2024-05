Mel Maia toma decisão sobre futuro da relação com surfista português: ‘Morando’

Brasil ou Portugal? Namorando à distância, Mel Maia revela que ela e o namorado deram um passo sério e agora estão morando juntos; saiba onde

Mel Maia está apaixonada e não esconde! Namorando desde a virada do ano com o surfista potuguês João Maria Pereira, a atriz surpreendeu ao revelar que eles já estão morando juntos há três meses. Por enquanto, o casal está compartilhando o mesmo teto na casa dela no Rio de Janeiro. No entanto, ela deixou claro que tudo pode mudar no futuro!

Em suas redes sociais, Mel compartilhou um vídeo com curiosidades sobre seu namoro, quando entregou que eles deram um passo sério na relação e já moram juntos para evitar a distância: "Ele está tipo morando comigo. Sabe quando você passa muito tempo com a pessoa e passam a brigar e enjoar um do outro? É o que não está acontecendo”, disse apaixonada.

Apesar de estarem realizados com a novidade, Mel contou que o surfista pode ter que deixar a Cidade Maravilhosa em breve para visitar sua família: “Por mim, ele ficava aqui pro resto da vida, mas ele tem a família dele", disse a atriz, que não entregou se tem planos para se mudar e ir morar em Portugal ao lado de seu namorado.

Ainda durante o registro, Mel se derreteu ao compartilhar outros detalhes: “Ele surfa, já ganhou vários campeonatos de surf, ele fala três línguas, português, inglês e espanhol e ele toca violino desde os seis anos. Incrível. Ele também tem uma irmã chamada Carlotta, minha cunhada”, a famosa mostrou que tem uma boa relação com a família de João.

“Ela é muito legal, parece que sou eu só que um pouco mais nova e portuguesa, ela é muito maneira, mas não chega muito perto porque sou ciumenta", Mel brincou. Vale lembrar que, desde novembro do ano passado, Mel e João já levantavam suspeitas de um romance após o fim do seu namoro com o cantor de funk MC Daniel.

Na época, a atriz ficou mais reservada sobre sua vida pessoal. No entanto, alguns rumores ganharam força quando ela comentou 'meu' em uma foto do surfista português. Mas foi só na virada do ano que a atriz brasileira assumiu o relacionamento de vez: "Seu amor me consertou", disparou a atriz ao compartilhar uma foto com o novo namorado.

