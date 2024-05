Key Alves esclarece sumiço das redes sociais: "Mulher de cantor agora"

Assumindo romance recentemente, Key Alves retornou às redes sociais para justificar sumiço e brincou sobre rotina corrida por conta do novo amado

Na última terça-feira, 28, Key Alves retornou às redes sociais e explicou o motivo do sumiço repentino. Apaixonada pelo sertanejo Bruno Rosa, a ex-BBB usou seu perfil no X, antigo Twitter, para esclarecer o ocorrido aos seguidores.

"Oieeee voltei, Twitter! Tava sumida né? Mulher de cantor agora né", brincou ela, adicionando emojis apaixonados na publicação. Na sequência, a morena compartilhou um registro ao lado do amado. "Eu me entreguei, lindo", escreveu a atleta.

O relacionamento estava sendo mantido longe dos holofotes até a declaração de Bruno Rosa. Na madrugada de terça-feira, 28, Key Alves compartilhou nas redes sociais alguns registros do amado. Após a apresentação do artista, o casal marcou presença na festa de despedida do jogador Endrick.

Anteriormente, imagens dos dois em clima de romance já haviam sido compartilhadas por fãs. "Ela merece muito ser feliz e eles formam um casal lindo", celebrou uma seguidora.

Oieeee , voltei tt tava sumida né 😮‍💨

Mulher de cantor agora né 🫠🥰 — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) May 28, 2024

Eu me entreguei , lindo 🙈🌹 pic.twitter.com/T1rRpu2kHW — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) May 28, 2024

Ex-BBB Key Alves ganha declaração especial do namorado

Ao que tudo indica, a atleta e ex-BBB Key Alves está mesmo namorando! Na noite de segunda-feira, 27, ela marcou presença em dois eventos em São Paulo junto com o cantor sertanejo Bruno Rosa e levantou ainda mais suspeitas de que o romance entre eles é bem sério.

Em entrevista ao site 'EGOBrazil', o artista não poupou elogios ao falar sobre a amada e surpreendeu ao se declarar publicamente: "Estou apaixonado e não poderia deixar de falar sobre isso aqui. Key é uma pessoa incrível e tem sido muito especial para mim", disse Bruno Rosa.

Juntos há cerca de dois meses, Key Alves e o cantor foram apresentados por amigos em comum durante um evento corporativo. Desde então, os dois têm sido vistos juntos com frequência.