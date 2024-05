Gretchen treina de micro shorts e manda recado: 'Aí dizem que é plástica'

Fazendo exercício pesado para glúteos, Gretchen treina de shortinhos e esbanja corpaço torneado; cantora mandou recado para os haters de plantão

A cantora Gretchen começou a terça-feira, 28, fazendo um exercício intenso para seus glúteos e fez questão de compartilhar o vídeo do momento fitness para mandar um recado para quem gosta de falar que seu corpo torneado é apenas plásticas.

Sempre esclarecendo as cirurgias e procedimentos que já fez para ficar ainda mais bela, a Rainha do Rebolado, além dos artifícios estéticos, treina pesado na academia e exibiu o momento. De shortinhos, ela apareceu realizando o exercício de quatro apoios e não passou despercebida.

"É assim que eu começo meu dia. Aí dizem que é plástica", falou a mãe de Thammy Miranda sobre também esculpir suas curvas na musculação. Nos comentários, ela recebeu vários elogios ao exibir seu corpaço em ação. "Maravilhosa", enalteceram. "Está muito bem", aprovaram outros.

Assim como ela, a mãe, Maria José, deu o que falar nos últimos dias ao surgir em uma foto belíssima. A senhora completou 90 anos e chocou com sua aparência bem jovial.

Faltando poucos dias para completar 65, Gretchen tem impressionado ao mostrar seu corpo atual em fotos sem filtro. Na praia com o marido, o saxofonista Esdras de Souza, a artista exibiu suas curvas empinadas e exibiu o resultado de cirurgias, procedimentos e exercícios na academia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Sem filtro, Gretchen se exibe na Grécia e choca

A cantora Gretchen deu o que falar com suas fotos na Grécia e mais uma vez rebateu os críticos de plantão ao compartilhar cliques sem filtro para exibir seu corpo atual. Ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza, a famosa deu um show de beleza.

De biquíni modelo fio-dental e combinando a estampa com o amado, a Rainha do Rebolado posou de frente e de costas para exibir seus resultados. Sincera, ela contou que o corpo atual está assim após plásticas, procedimentos estéticos e também treino na academia. Veja as fotos arrasadoras aqui.