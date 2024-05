Boi Garantido foi ao velório de Djidja Cardoso, ex-artista do Festival de Parintins

Fotos do Boi Garantido ao lado do caixão de Djidja Cardoso, que foi sinhazinha no Festival de Parintins, comoveu os internautas

O velório de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido no Festival de Parintins, teve um momento comovente quando a imagem do boi foi se despedir dela. No Instagram do Boi bumbá Garantido, a equipe mostrou as fotos de quando o boi foi dar o último adeus durante o velório e tirou fotos ao lado do caixão dela.

Na legenda, a equipe falou sobre o luto pela morte da ex-integrante do grupo. "Hoje não teve aquele bailado leve e diferenciado, não teve brincadeiras alegres e carinhos, não teve aquele sorriso meigo e singelo. Hoje foi dia de lágrimas, de despedida da flor mais linda da fazenda. A Sinhazinha bela, a dona do coração do Boi da Baixa do São José atravessou o rio e foi bailar na fazenda celestial. Agora a sua luz, o seu amor vai emanar dos mais altos lugares. O seu brilho vai resplandecer sempre na Arena. A alegria dos seus passos, bailados, vai ficar marcado na memória da Nação Vermelha e Branca. Agora, faça uma boa travessia e descanse!!! O Povo Perreché sempre vai te amar!!! Te amaremos pra sempre, Djidja Cardoso!!!!", escreveram.

Djidja Cardoso foi encontrada sem vida na manhã de terça-feira, 28, e sua morte foi confirmada pela família. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada. Ela tinha 32 anos de idade e ficou conhecida na região de Manaus, Amazonas, por ter interpretado a Sinhazinha da Fazenda no Boi Garantido entre os anos de 2016 e 2020 no Festival Folclórico de Parintins. Ela se aposentou do cargo no festival e abriu um salão de beleza com sua família.

Em um comunicado, a família dela rebateu os rumores em torno do falecimento."A família de Djidja Cardoso se encontra consternada já que, diante da dor de sua partida, está sendo obrigada a lidar com notícias falsas e polêmicas quando a causa de sua morte. Por conta disso, a família vem a público informar que toda e qualquer circunstância que envolve seu falecimento será esclarecida perante às autoridades. Por fim, agradece o apoio e as orações de todos", afirmaram.