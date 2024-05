Família de Djidja Cardoso, do Boi Garantido, se pronuncia sobre a morte dela

A morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, surpreendeu o Brasil nesta semana e a família dela rebateu os rumores

A família de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, se pronunciou sobre a morte dela. A jovem faleceu aos 32 anos de idade na última terça-feira, 28, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Com isso, a família dela rebateu os rumores em torno do falecimento.

"A família de Djidja Cardoso se encontra consternada já que, diante da dor de sua partida, está sendo obrigada a lidar com notícias falsas e polêmicas quando a causa de sua morte. Por conta disso, a família vem a público informar que toda e qualquer circunstância que envolve seu falecimento será esclarecida perante às autoridades. Por fim, agradece o apoio e as orações de todos", afirmaram.

Djidja foi encontrada morta em sua casa na manhã de 28 de maio e seu corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para que a causa da morte seja definida. Por enquanto, as informações sobre o velório não foram reveladas.

Ela ficou conhecida por ter sido sinhazinha do Boi Garantido entre os anos de 2016 e 2020 no Festival Folclórico de Parintins. Ela se aposentou do cargo no festival e abriu um salão de beleza com sua família.

O que é o Festival Folclórico de Parintins?

O Festival Folclórico de Parintins é um espetáculo a céu aberto que acontece em Manaus, Amazonas, todos os anos. O evento é tradicional da região e é conhecido pela disputa entre os bois Garantido e Caprichoso.

O Boi Garantido é representado pelas cores vermelho e branco, e o Boi Caprichoso é representado pelas cores azul e branco. Eles representam o folclore do boi-bumbá. O festival nasceu em 1965 como uma forma de arrecadar fundos para a construção de uma igreja. Hoje em dia, o evento acontece no Bumbódromo, que foi construído pelo governo estadual em 1988.

No festival, as equipes de cada boi faz um espetáculo com música e dança e são avaliadas por um júri, que define o vencedor da noite após analisarem várias categorias.

Em 2024, o festival ganhou repercussão nacional por causa da participação de Isabelle Nogueira no BBB 24, da Globo. Ela sempre falou bastante sobre o festival e seu amor pelo Boi Garantido. Ela é cunhã-poranga do boi e participa do festival.