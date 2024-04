Patricia Abravanel causa ao treinar com look diferentão: 'O que é isso?'

Treinando na academia, Patricia Abravanel causa ao aparecer com roupa fitness inusitada; famosa chamou a atenção com sua escolha

A apresentadora Patricia Abravanel chamou a atenção ao postar um vídeo treinando na academia. Nesta segunda-feira, 01, a herdeira de Silvio Santos começou a semana com tudo e impressionou com sua disposição, mas não só isso, com seu estilo.

Dona de um estilo elegante e diferenciado, a famosa roubou a cena ao surgir se exercitando com uma roupa fitness inusitada. Isso porque, a artista elegeu uma calça mais longa, de modelo flare e coloração verde-militar com um toque de brilho.

Movimentando-se com uma barra nas costas, Patricia Abravanel esbanjou boa forma e exibiu suas curvas bem delineadas. "Segundou! Acelerando com o treino da @sara.moises", falou ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios e dividiu opiniões com o look. "Não supero essa calça", escreveram. "O que isso, Patricia?", perguntaram outros.

Em novembro do ano passado, a artista impressionou com um vestido todo brilhante para comandar o Teleton. Na ocasião, a irmã, Rebeca Abravanel, também brilhou com uma roupa e encantou ao exibir sua barriguinha de grávida na época que seu bebê ainda não havia nascido.

Filha de Silvio Santos explica sumiço do pai

O apresentador Silvio Santos está longe da TV há pouco mais de um ano. Desde que ele decidiu se afastar da telinha, a família sempre disse que ele pode voltar quando quiser para reassumir o seu posto no Programa Silvio Santos, do SBT, que está sendo comandado por Patricia Abravanel. Agora, Cintia Abravanel, que é a primogênita dele, contou o motivo para o pai estar longe da telinha.

Ela contou que ele está lidando com o envelhecimento e decidiu ficar mais tranquilo neste momento. "Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa", disse ela no podcast de Christina Rocha.

E completou: "Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais".

Cintia ainda contou que o pai sabe de tudo o que acontece no SBT e que ele ganha forças quando está na frente das câmeras. "Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem", declarou.