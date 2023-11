Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel brilham no Teleton com looks arrasadores

No Teleton, do SBT, Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel esbanjam estilo e apresentadora grávida deixa barriguinha em evidência

As filhas de Silvio Santos, Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel, brilharam literalmente no palco do Teleton neste sábado, 11. Além de esbanjarem seu talento como apresentadoras, as herdeiras surgiram deslumbrantes com looks arrasadores.

Enquanto a comandante do Programa Silvio Santos apostou em um vestido longo, todo brilhante e colorido, a esposa de Alexandre Pato elegeu um conjuntinho de saia e blusa para deixar sua barriguinha à mostra.

Grávida de seu primeiro bebê com o jogador do São Paulo, Rebeca Abravanel encantou ao mostrar como já está sua barriga e matou a curiosidade do público ao revelar no palco do Teleton se está esperando uma menina ou um menino.

"A noite de ontem foi tão especial que faltam palavras para expressar tamanha gratidão! Veja o carrossel de fotos com um pouco do que rolou ontem... antes do encerramento apocalíptico com tortas para todo lado", disse Patricia Abravanel ao exibir os melhores momentos do programa que contou com a presença de Virginia Fonseca e até os filhos de Gugu e Faustão.

Veja as fotos:

Filha explica motivo da ausência de Silvio Santos da TV

O apresentador Silvio Santos está longe da TV há pouco mais de um ano. Desde que ele decidiu se afastar da telinha, a família sempre disse que ele pode voltar quando quiser para reassumir o seu posto no Programa Silvio Santos, do SBT, que está sendo comandado por Patricia Abravanel. Agora, Cintia Abravanel, que é a primogênita dele, contou o motivo para o pai estar longe da telinha.

Ela contou que ele está lidando com o envelhecimento e decidiu ficar mais tranquilo agora. "Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa", disse ela no podcast de Christina Rocha.

E completou: "Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais".

Cintia ainda contou que o pai sabe de tudo o que acontece no SBT e que ele ganha forças quando está na frente das câmeras. "Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem", declarou.